Dolu yüzünden seferler iptal oldu, yolcular otellere yerleştirildi

İstanbul’da etkili olan sağanak ve dolu hava ulaşımının aksaklıkların yaşanmasına neden oldu. Kalkış için saatlerce uçakta bekleyen yolcular daha sonra bazı seferlerin iptal edilmesinin ardından yeniden terminale alındı. Atatürk Havalimanı Türk Hava Yolları Hotel Desk önünde uzun kuyruklar oluşturan yolcular iki saate yakın uçakta beklediklerini söylediler. Kuyruktaki yolculara yemek ikramı yapılırken, yetkililer yağmur nedeniyle yapılamayan seferlerin sabah 07.00 itibariyle yapılacağı söyledi.



YOLCULAR OTEL KUYRUĞUNDA

Türk Hava Yolları’na ait uçakla Viyana’ya gitmek için uçağa binen ancak akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve dolu nedeniyle uçaklarının kalkmadığını söyleyen Doğan Sonkaya, ''İki saat uçakta bekledik. Daha sonra bize seferin iptal edildiğini ve otellere gönderileceğimizi söylediler. Sabah saat 7’de uçuşumuzun yapılacağını söylediler. Havalimanında kalmayı düşünüyorum" dedi.

Yolculardan Yasin Aydın ise,"Bizde saatlerce uçakta kaldık. Kötü hava koşulları nedeniyle buradayız. Bakalım artık yarın sabah uçabilecek miyiz'' diye konuştu.

İspanyol yolcu Pedro Lazaro ise Atatürk Havalimanı’na geldiğinde uçak seferinin iptal olduğunu öğrendiğini belirterek şunları söyledi:

''Uzun zamandır burada bekliyoruz. Sorunumuz ne zaman çözülür bimiyorum."