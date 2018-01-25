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    Dokuz bin yıl önce yaşamış kızın yüzü yeniden yaratıldı

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 12:41 | Son Güncelleme:

    Bilim insanları, 1993 yılında Yunanistan’da bir mağarada kalıntıları bulunan, 15 ve 18 yaşları arasında olduğu düşünülen bir kızın yüzünün modelini yaptı.

    Silikon model, bilgisayarlı tomografi ve 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak yapıldı.

    Kıza Yunanca’da şafak anlamına gelen Avgi adı verildi. Çünkü kız, uygarlığın doğuşu olarak kabul edilen, milattan önce 7000 yılındaki Mezolitik dönemde yaşamıştı.

    Atina Üniversitesi’ndeki araştırmacılara göre, Avgi’nin kalıntıları çıkık bir çenesi olduğuna işaret ediyordu. Avgi’nin çenesinin şekli muhtemelen -o dönemde yaşamış insanların yaptığı gibi- hayvan derisini yumuşatmak için çiğniyor olması yüzünden böyleydi.

    Yeterince vitamin alamayan Avgi, muhtemelen C vitamini eksikliğinden kaynaklanan iskorbüt hastalığı ve kansızlık yaşıyordu.

    Kalçasındaki ve eklemlerindeki problemler yüzünden hareketlerinde zorlandığı tahmin edilen Avgi’nin ölümüne bu durum sebep olmuş olabileceği düşünülüyor. Kemiklerine bakıldığında 15 yaşında olduğu tahmin edilen Avgi’nin dişleri ise onun 18 yaşında olduğuna işaret ediyor.

    Avgi’nin ten ve göz rengi gibi diğer özellikleri, bölgedeki topluluğun özellikleri düşünülerek tasarlandı.

    Avgi’nin yüzündeki öfkeli ifadeyi, ortodonti profesörü Manolis Papagrikorakis, “Öyle bir dönemde öfkeli olmaması mümkün değildi” diye açıklıyor.

    Kalıntıları Paleolitik, Mezolitik ve Neolitik dönemlerden nesnelerin çıkarıldığı Yunanistan’ın Teselya bölgesindeki Theopetra Mağarası’nda bulunan Avgi’nin yüzü, Atina’daki Akropolis Müzesi’nde sergileniyor.

    Etiketler: üniversite , keşfet , ilginç haberler
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