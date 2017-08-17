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    Doğum yardımı alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor

    ANKARA (AA)
    17 Ağustos 2017 - 11:48Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 12:03

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı doğum yardımı ödemelerini merkezden yapma kararı aldı.

    Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Gelecek ay başında yürürlüğe girecek değişikliğe göre, Mayıs 2015'ten itibaren yapılan doğum yardımı ödemelerinin merkezileştirilmesine karar verildi.

    Bu nedenle doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluşlara gönderilen tutarların, Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne aktarılması gerekiyor. İadeye ilişkin başvurusu Doğum Yardımı Sistemine girilmiş ancak işlemleri henüz tamamlanmamış kayıtlara ilişkin işlemlerin de bakanlık ve il müdürlükleri tarafından sonuçlandırılması öngörülüyor.

    Yönetmelik değişikliğiyle, tüm il müdürlüklerinin her ay PTT'ye yaptıkları transfer işlemleri de kaldırılmış olacak. Böylece transfer işlemleri sırasında geçen yaklaşık 10 günlük iş kaybı önlenecek ve hak sahiplerinin daha kısa sürede yardımları almaları sağlanacak.

    Etiketler: doğum yardımı parası , doğum yardımı , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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