Dişlerinizi başkasının dışkısıyla fırçalıyor olabilirsiniz!

Storia.me sitesinin Daily Mail'den çevirdiği haberde yer alan sonuçlar, ortalama 10 kişinin ortak kullandığı banyolardaki dışkı yayılımının incelenmesiyle ortaya çıktı. Araştırmanın sonunda insan dışkısında bulunan çubuk şeklindeki organizmaların sifon çekildiği andan itibaren hava yoluyla diş fırçalarına bulaştığı saptandı. İnsan dışkısının %80'ini bakteriler oluşturur. Gözle görülen sadece %20'si su ve vücutta sindirilemeyen maddelerdir.

Dışkıdaki bakterilerin çoğu canlıdır, yaşamlarını sürdürür. Bir kısmı yediğiniz besinlerle beslenip kısa süre içinde ölür. Kalan kısmı ise ortamda bulunan farklı diş macunları için risk faktörüdür. Neden farklı diş macunları? Çünkü Kişinin kendi dışkısının diş macununa bulaşması o bakteriyi tekrardan vücuda alacağınızı gösterir. Ancak zaten o bakterinin bağırsaklarında bir florası vardır ve bu durum vücut için tehdit oluşturmaz. Ancak farklı birinin dışkısındaki bakteri diş macununa bulaştığında işte o zaman tehlike çanları çalıyor demektir.

Araştırmaya göre diş fırçası banyoda ne kadar korunursa korunsun fırçaya başka birinin dışkısının bulaşma ihtimali %60.

Diş fırçası kabı kullanmak bakterileri uzaklaştırmak yerine bakteriler için uygun bir ortam sağlıyor Bu da başta hepatit olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.