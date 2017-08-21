Dikkat! Sosyal jet lag kalbinize kötü geliyor

Sosyal jet lag nedir?
Şimdilerde uyku uzmanları, "sosyal jet lag" adı verilen, sağlığınız üzerinde uzun vadeli sonuçlar doğurabilecek farklı bir tür uyku bozukluğuna dikkat çekiyorlar. Sosyal jet lag, hafta sonları uyku düzeninizi değiştirdiğinizde, geç yatıp geç kalktığınızda ve bu durumu düzeltmeye çalıştığınızda; yani vücudun doğal uyku düzenini bozduğunuzda ortaya çıkıyor. Sosyal jet lag tanımı ilk olarak, Kronobiyolog Roenneberg tarafından 2007 yılında "Internal Time - Vücut Saati" adlı kitapta kullanıldı.
Uyku düzeninin değişmesi ile gelen rahatsızlıklar
Son on yıldaki araştırmalar, hafta sonları uyku takvimi değiştirmenin; kalp, diyabet, depresyon ve bir dizi diğer kronik sağlık problemlerine neden olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Fakat şu ana kadar yapılan araştırmalar sosyal jet lag’ın daha büyük uyku sorunlarıyla bağlantılı olup olmadığına açıklık getirememiştir. Yani hafta sonları işe erken yetişmeye çalışmak için uzun süre uyuyor olabilirsiniz.
Kalp hastalıklarına yakalanma riskini yüzde 11 arttırıyor
Arizona Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyku ve Sağlık Araştırma Programı'ndaki bilim adamlarının yeni bir araştırması, uyku süresi, uyku kalitesi ve uykusuzluk gibi durumların direkt olarak sosyal jet lag ile bağlantılı olduğu sonucunu ortaya koydu. Araştırmacılar sosyal jet lag’in kalp hastalığına yakalanma olasılığını yüzde 11, “zayıf veya düşük performansta” olma ihtimalini yüzde 28 yükselttiğini gösterdi.
Uyku ve Sağlık Araştırma Programı direktörü Michael Grandner, yaklaşık 1000 kişinin katıldığı anketin sonucunu sosyal jet lag probleminin kendi başına bir risk faktörü olarak yorumladı. Ayrıca Grandner, "Biyolojik ritimleri destekleyen hücreler, vücut saatlerini nasıl düzenlediğini kontrol eden genlerin kalp işlevi ve metabolizma üzerinde önemli bir rol oynuyor" diyor. Yani uyku sorunu sonucunda, kalp fonksiyon bozukluklarının ortaya çıkması bu olasılığı daha da arttırıyor.
Vardiyalı çalışanlar da risk grubunda
Grandner, "Vardiyalı çalışmanın kalp hastalığı, şeker hastalığı, kilo alımı, kronik ağrı ve her türlü kötü sağlık sorunu için büyük bir risk faktörü olduğunu gösteren bir bütün literatür var" diyor. Ve ekliyor: "Vücutta düzgün çalışması için düzenlenmiş ritimlere dayanan çok sayıda sistem var ve onları dengeli bir şekilde çalıştırmalıyız."
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün