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    Dikkat çekti... O da başvurdu

    İZMİR(İHA)
    19.01.2018 - 20:26 | Son Güncelleme:

    İzmir’de yaşayan 870 ülkücü Afrin’e yapılacak operasyon öncesinde “gönüllü askerlik” başvurusu yaparken, dilekçe verenlerin içinde bir de kadın olması dikkat çekti.

    Afrin operasyonu öncesinde İzmir’in Torbalı ilçesindeki ülkücüler “gönüllü askerlik” başvurusu yaptı. Yaklaşık 870 başvurunun yapıldığını açıklayan MHP Torbalı İlçe Başkanı Muhammet Oral, “Torbalı’dan bir alay çıkartabilecek güçteyiz” dedi. 

    870 BAŞVURU

    Torbalı Askerlik Şube Başkanlığına giderek “gönüllü askerlik” için başvuruda bulunduklarını açıklayan Başkan Muhammet Oral, “Askere gönüllü alınmamız için başvuruda bulunduk. Bu bir milli duruştur. Bizler bu aziz vatan uğruna şehadet şerbeti içmeye hazır kınalı kuzularız. Torbalı’da sadece bir alay çıkartmaya hazırız. TSK’nın bize ihtiyacı olması halinde ilk olarak MHP İlçe Başkanı olarak ben ve dava arkadaşlarım hazırız” dedi. Gönüllü askerlik için başvuranlar arasında bir de kadının olması ise dikkat çekti.

    Etiketler: son dakika
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