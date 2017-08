Dijital Pazarlama İletişimi Sertifika Programı başlıyor!

İçeriği sektördeki yenilikler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanan ve kampanyası Publicis Yorum tarafından “Dijitale de bekleriz” başlığıyla tasarlanan Dijital Pazarlama İletişimi Sertifika Programı, dijitali işine entegre etmek veya kariyerine bu alanda devam etmek isteyen sektör profesyonelleriyle yeni üniversite mezunlarını hedefliyor. Bugüne kadar 172 kişinin sertifika aldığı programda katılımcılar, alanında uzman sektör profesyonelleri ve akademisyenlerden eğitim alıyor, proje üretiyor ve networking imkanı buluyor.

Sektöre taze kan yetiştiriliyor

Konvansiyonel aklın dijitale dönüştürülmesine yönelik olarak oryantasyon mantığında hazırlanan ve 2017 sonbahar döneminde sekizinci kez düzenlenecek program ile endüstriye hakim olan temel kavramların öğretilmesi hedefleniyor. Bu bağlamda dijital dünya, display reklamcılıktan sosyal medyaya, içerik pazarlaması ve native reklamlardan online videoya, oyun içi reklamlardan arama motoru reklamcılığı ve performans pazarlamasına, programatikten veri analizine, big datadan mobile kadar geniş bir kapsamda ele alınıyor.

14 Ekim 2017 – 6 Ocak 2018 tarihleri arasında toplam 12 hafta ve 72 saat sürecek olan programın dersleri, her Cumartesi Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü İdari Bilimler Binası’nda, 9.30 – 16.30 saatleri arasında yapılacak. Katılımcılar tüm konuları ilk hafta alacakları brief ışığında dinleyecek ve programın bitişinde, edindikleri bilgileri brief doğrultusunda hazırlayacakları projeyle pekiştirecekler.