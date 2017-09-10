Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>'Devletin de hükümetin de yanındayız’

    'Devletin de hükümetin de yanındayız’

    Turan YILMAZ
    10.09.2017 - 00:52 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 00:52

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin terörizme karşı verdiği amansız mücadele dönemi içerisinde görünen ve kendisini gizli tutmaya çalışan çok sayıdaki düşmanla mücadele ettiğini belirterek, “Bu mücadelede devletin de hükümetin de yanındayız” dedi. Bahçeli, 9 projenin açılış ve temel atma törenleri için geldiği Isparta’da özetle şu mesajları verdi:

    ACİZ, PISIRIK, ÜRKEK DEĞİLİZ
    “Ülkemize yönelen terör tehdidini görmezden gelmek bir tarafa, bu tehdidin daha da artması için uğraşanları iyi tanıyor ve biliyoruz. İç çekişmelerle, sanal tartışmalarla, yapay anlaşmazlıklarla geçireceğimiz vakit yoktur. Türkiye terörizme karşı verdiği amansız mücadele dönemi içerisinde görünen ve kendisini gizli tutmaya çalışan çok sayıdaki düşmanla mücadele etmektedir. Bu mücadelede devletin de hükümetin de elbette yanındayız, destekçisiyiz. Dedikoduya, iftiralara pabuç bırakacak, eyvallah edecek aciz, pısırık, ürkek ve korkak bir hareket değiliz, aksini düşünenlerin ise alnını karışlar, heveslerini kursaklarında bırakırız. Türkiye’nin de düşmeyecek son kalesiyiz.”

    Etiketler: Devlet Bahçeli , MHP , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri