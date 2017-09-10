'Devletin de hükümetin de yanındayız’

ACİZ, PISIRIK, ÜRKEK DEĞİLİZ

“Ülkemize yönelen terör tehdidini görmezden gelmek bir tarafa, bu tehdidin daha da artması için uğraşanları iyi tanıyor ve biliyoruz. İç çekişmelerle, sanal tartışmalarla, yapay anlaşmazlıklarla geçireceğimiz vakit yoktur. Türkiye terörizme karşı verdiği amansız mücadele dönemi içerisinde görünen ve kendisini gizli tutmaya çalışan çok sayıdaki düşmanla mücadele etmektedir. Bu mücadelede devletin de hükümetin de elbette yanındayız, destekçisiyiz. Dedikoduya, iftiralara pabuç bırakacak, eyvallah edecek aciz, pısırık, ürkek ve korkak bir hareket değiliz, aksini düşünenlerin ise alnını karışlar, heveslerini kursaklarında bırakırız. Türkiye’nin de düşmeyecek son kalesiyiz.”