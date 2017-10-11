Dev mirasta ikinci eş ve çocuğa yüzde 70

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan işadamı Mehmet Salih Tatlıcı'nın, 3 milyar dolara ulaşan miras kavgasında 'tatlı' sona ulaşılıyor. 1 milyar dolarlık Tat Towers, Beykoz Konakları'nda 30 villa, Antalya'da oteller ve arazilerin yer aldığı, nakit varlıklarla birlikte 3 milyar dolara ulaştığı belirtilen mirasla ilgili ilk ve ikinci eşler ile onların çocukları arasında 8 yıldır yaşanan 'mirası paylaşamama' sıkıntısı çözüm aşamasına geldi

İKİNCİ EŞ YÜZDE 70 ALACAK İDDİASI



Mahkemeye, mal varlığının üzerinde kimlerin hak sahibi olduğuna dair belge sunuldu. Mehmet Salih Tatlıcı'nın torunlarından Salih Ziya Titiz'in avukatı Osman Hacıbekiroğlu, Salih Tatlıcı'nın vasiyetinin 8 yıllık uzamaya neden olduğunu söyledi. Hacıbekiroğlu, son gelinen aşamada, ilk eşten olan 3 çocuğun mirastan yüzde 10'ar pay alacağını, kalan yüzde 70'in ise ikinci eş ve çocuğu arasında paylaşılacağını belirtti.

Sabah'ın haberine göre davaya geçen yıl katıldığını söyleyen Hacıbekiroğlu, "Mirasçılardan biri olan merhum Ali Tatlıcı'nın oğlu, torun Ziya Tatlıcı Titiz'in avukatıyım. Babasının mirasının tamamını o alıyor. Burada bugüne kadarki belirsizliğin nedeni, kimin mirasçı olacağı ve hangi oranda pay alacaklarının belli olmamasıydı. Sebebi de Salih Bey'in düzenlemiş olduğu vasiyetnameydi. Ancak bu bahsettiğimiz vasiyetname iptal olunca miras payları yeniden netleşti. Biz mirasçılık belgesi ile ilgili mahkemeden kararı aldık. Ve şu an itibarıyla artık davanın esası çözülmüş oldu. Hatta yüzde 90'ı çözüldü diyebiliriz. Bugüne kadar geçen süreç, kimlerin hangi oranda mirasçı olacağını çözmeye yönelikti. Şimdi bu çözüldü. Bundan sonra usulen birtakım işlemler kaldı" dedi. Kalan mirasın ikinci eş ve tüm çocukları arasında dağıtılacağını belirten Hacıbekiroğlu, "İlk eş boşandığı için mirastan pay alamıyor. Kalan miras ikinci eş ve 4 çocuk arasında paylaştırılıyor. Dolayısıyla bahsettiğim kişiler mirastan paylarını yasal çerçevede alacak. Buna göre ilk evlilikten doğan 3 çocuk yüzde 10'ar pay alacak. İkinci eş ve onun tek çocuğu ise mirasın yüzde 70'ini elde edecek. İkinci eşin karara karşı tavrı merak ediliyor" dedi.

2018'DE İŞLEMLER BİTER



Buradaki asıl sorunun tarafların boşanma travması yaşaması olduğunu söyleyen Hacıbekiroğlu, "Boşanıyorsun bir başka eşle evleniyorsun. Yeni eş ve çocukla diğerleri arasında anlaşmazlık çıkıyor. Aslında hepsi haklı. Öyle olduğu için çatışma yaşanıyordu. Ben bu ortamda geldim. Önümüzdeki yıl bürokratik işlemlerin de biteceğini düşünüyorum" diye konuştu. Avukat Hacibekiroğlu, mahkemenin son kararına itirazın söz konusu olmayacağını da belirterek, "Herkesin hakları belli oldu. Hem vasiyetnamenin iptali hem hisseler kesinleşti. Ayrıca bizim aldığımız mirasçılık belgesi var. Artık davanın sonuçlanması için önümüzde bir engel kalmadı. Bir sonraki duruşma ocak ayında olacak" dedi.

BOŞANMA DAVAYI KİLİTLEMİŞ



Davaya müdahil olduktan sonra, soruna dışarıdan ve başka bir gözle baktığını söyleyen Hacıbekiroğlu, tarafların olayın içinde uzun yıllar kaldıkları için çözümsüzlüğe girdiğini belirterek, şöyle devam etti: "Esasında bu davaların temelinde yatan şey boşanma ve çocuklarda meydana gelen travma. Dışarıdan gelen biri olarak pratik bir çözüm buldum. Buradaki esas sorun ekonomik değil. Mirasçıların tespitiydi. Yoksa 3 milyar dolar herkese yeter" dedi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR