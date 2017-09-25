Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Kandilli'ye Bodrum depremi eleştirisi

Prof. Dr. Ercan, "Kandilli’nin verdiği bilgiye göre, 24 Eylül 2017’de 19.57’de Gökova Körfezi’nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Oysa durum öyle değil. Amerikalı Yerbilimsel Araştırma Kurumu’nun (USGS) açıkladığı büyüklük 4.9’dur. Depremin derinliği 8 kilometre (sığ deprem). Deprem odağı İstanköy’ün 2 kilometre kuzeyinde, Kos ile Akyarlar arasında" dedi.

GÖZLER BODRUM'A DÖNDÜ



Geçen 21 Temmuz gecesi Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti. Son olarak dün saat 19.57’de yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle yeniden gözler Bodrum’a çevrildi.

Bodrum’da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki bu depremi değerlendiren Prof. Dr. Ahmet Ercan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün depremin yeri ve büyüklüğünü doğru açıklamadığını öne sürdü. Prof.Dr. Ercan, "Kandilli’nin verdiği bilgiye göre, 24 Eylül 2017’de 19.57’de Gökova Körfezi’nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Oysa durum öyle değil. Amerikalı Yerbilimsel Araştırma Kurumu’nun açıkladığı büyüklük 4.9’dur. Depremin derinliği 8 kilometre. Deprem odağı İstanköy’ün 2 kilometre kuzeyinde, Kos ile Akyarlar arasında. Gökova Körfezi’nde değil. Türü deniz içinde göçüntülü. O nedenle çok güçlü duyumsandı. Bodrum halkının depremi duyması, değerlendirmesi ne yazık ki gözlem evimizden daha doğru çıktı. Ne yazık ki, Kandilli’nin ışığı sönüyor" diye konuştu.

Bodrum’da artık büyük bir deprem beklemediğini söyleyen Prof.Dr. Ercan, "Bodrumlular’a geçmiş olsun. Ne yazık ki, ne Muğla Valiliği ne de Bodrum Belediye Başkanlığı Bodrum depremine ilgi gösterdi. Birkaç deprem bilimci kendi giderlerimizi karşılayarak bir ön çalışma yaptık. Ancak, yöneticilerden beklenen ilgi ile giderler karşılanmadığı için çok katılımlı ayrıntılı çalışma yapamıyoruz" dedi.

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