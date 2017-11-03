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    'Denetimli serbestlik süresi uzatılsın'

    ANKARA
    03.11.2017 - 00:00 | Son Güncelleme:

    CHP Milletvekili Dursun Çiçek, kapasitesi 188 bin olan cezaevlerinde 200 bin tutuklu-hükümlü bulunduğunu belirterek, “Tutuklu-hükümlü yakınlarının talebi bir af değil, infaz yasası değişikliğiyle denetimli serbestlik süresinin uzatılması. TBMM’ye gelecek yasayı, destekleme sözü veriyoruz” dedi.

    Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Partili olmayan belediyelere ilişkin, “İlgili partiler gereğini yapmazsa mülkiye müfettişi görevlendirilebilir” sözlerine ilişkin de “Muhalefet belediye başkanlarını tehdit etmesi o makama yakışmıyor” dedi.

    Etiketler: Dursun Çiçek , denetimli serbestlik , gazetehaberleri
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