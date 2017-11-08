Demokrasi sorunu var

Strasbourg ve Avrupa Komisyonu’nun demokrasi ve demokrasi kültürü için ne kadar önemli bir yer olduğunu bildiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Türkiye de AK kurucuları arasında. Dolayısıyla kendi evimizde sorunlarımızı rahatlıkla tartışabileceğimiz bir mecra olarak görüyoruz” diye konuştu. Kılıçdaroğlu ile darbe girişimi sonrasında da sıkı temasta olduklarını vurgulayan Jagland, Türkiye’nin AK açısından çok önemli bir ülke olduğunun altını çizerek, “Türkiye bazı olumlu adımlar attı, bazı tahliye kararları verildi ama yeni tutuklama kararları da oldu” dedi. Jagland, örnek olarak da ‘AK ile sıkı ilişkileri olduğunu’ belirttiği Osman Kavala’yı gösterdi.

KAVALA MESAJI

Kavala’nın durumunun gündeme geldiğini belirten Kılıçdaroğlu da, “Osman Kavala’nın da özgürlüğüne kavuşması bizim en büyük arzularımızdan birisidir. Tabii sadece Kavala’nın değil tutuklu milletvekillerinin, gazetecilerin, görevine son verilen, kamudan atılan akademisyenlerin göreve dönmelerini de arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

PKK ÇADIRINA TEPKİ

AK binasının karşısında kurulan terör örgütü PKK çadırı da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, bu konuda rahatsızlığı olduğunu Jagland’a ilettiğini söyledi. Jagland ise çadır konusunda yetkilinin Strasbourg makamları olduğunu belirterek “Söyleyebileceğim tek şey hayatımın her evresinde terörizmden rahatsızlık duyduğumdur” dedi.

POPÜLİZM TEHLİKESİ

Dünya Demokrasi Forumu’nda, ‘Popülizm bir sorun mu?’ başlıklı panelde konuşan Kılıçdaroğlu, popülizmin demokrasi için çok ciddi tehlike olduğunu ve ortak mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, “Siyasetçi dediğiniz kişi eğer popülizm yapıyorsa, etnik kimliği, yaşam tarzlarını, inançları sömürür, iktidarını sürekli kılmak için her değeri sömürmekten kaçınmaz” dedi. Popülizmle iktidar olanların önce çok sesli medyayı yok etmeye çalıştığını söyleyen Kılıçdaroğlu, popülizm ile ortak mücadelede AB’yi adres gösterdi.