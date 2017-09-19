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    Demirtaş'ın davasına bakacak mahkeme belli oldu

    Ferit ASLAN (DHA)
    19.09.2017 - 13:18 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 13:18

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın davasına bakacak mahkeme belirlendi.

    Demirtaş'ın davasının 6-8 Ekim olayları davasıyla birleştirilmesi istemiyle dosyanın gittiği Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, bu olayla ilgili dosyanın birleştirilemeyeceğine karar verdi. Dava dosyası Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Verilen kararla Demirtaş'ın, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı belirtildi.  

    Demirtaş'ın dosyasının güvenlik gerekçesiyle gönderildiği Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi ile 6-8 Ekim olaylarında öldürülen Yasin Börü ve 3 arkadaşının davasına bakan Ankara 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi arasında uyuşmazlığa neden olan dosyada, son kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi verdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, verdiği kararda, uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde tahrik konusu suçların işlenmesi halinde, 'tahrik eden kişiyi, bu suçlara azmetiren sıfatıyla cezalandırılır' hükmü bulunduğu hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi:

    "Bu hüküm uyarınca, 31 nolu fezlekeye konu edilen eylemler yönünden sanık Selahattin Demirtaş'ın Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015/224 esas sayılı dosyasında yargılanan sanıklarla birlikte yargılanmasında, suçun sabit olup- olmadığı veya nitelendirilmesi açısından yarar bulunmakta ise de, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın hükme bağlandığı, haklarında tefrik kararı verilerek yargılanmalarının ayrı bir dosya üzerinden yürütülmesine karar verilen 3 sanık olduğu, bu aşamada ilgili dosya ile birleştirmede bir yarar bulunmadığı gibi, ilgili dosyanın onaylı bir suretinin dosya arasına celbi ile delillerininin birlikte değerlendirilmesinin mümkün bulunduğu ve her iki dosyada ortak delillerinin onaylı örenklerinin temin edilebileceği, dava dosyalarının birleştirilmesine yer olmadığına, davaların ayrı ayrı yürütülmesine Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin birleştirme kararının kaldırılmasına kesin olmak üzere oy birliğiyle karar verildi." 

    Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği bu karar ile Demirtaş'ın dosyasının 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderileceği, dosyanın buradan da, reesen birleştirmeyi yapan 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edileceği ve Demirtaş'ı yargılayacak olan bu mahkemenin de, bir duruşma günü belirleyeceği belirtildi.

    Etiketler: Selahattin Demirtaş , Mahkeme , yargılama
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