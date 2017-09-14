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    Hürriyet >Teknoloji>Dell Technologies, 1 yıl içinde 35 milyar dolarlık kanalını yarattı

    Dell Technologies, 1 yıl içinde 35 milyar dolarlık kanalını yarattı

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 13:08 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 13:08

    Dell Technologies, birleşmenin ilk yılı geride kalırken 10 bin yeni kurumsal müşteri kazanırken, yıllık 4.5 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımını sürdürdü.

    Dell Technologies, dünyanın en büyük özel teşebbüs teknoloji şirketi olarak tarihi Dell ve EMC birleşmesi ile birlikte kuruluşunun ilk yıl dönümünü kutladı. Bu ilk yılında şirket, 35 milyar ABD doları değerinde bir Dell Technologies kanalı ve Dell EMC portföyüne 10 bin yeni kurumsal müşteri kazandıran global bir kanal programı oluşturdu. Buna ek olarak, sunucu, depolama, istemci ve yakınsanmış altyapı çözümlerinin çapraz satışlarından güç alarak yeterince ulaşamadığı müşterilerde inanılmaz bir gelir artışı (geçmişteki oranların neredeyse iki katı) kaydetti.

    Bu önemli başarılara ulaşırken aynı zamanda yaklaşık 9,5 milyar ABD doları tutarındaki borcunu ödedi. Ayrıca hızla üç büyük şirketi elden çıkararak müşterileri için en yenilikçi teknolojilere iddialı yatırımlar yaptı. Bağımsız IDC anketi sonuçları, tüm dünyada ankete katılan müşterilerin yüzde 91‘inin Dell ve EMC’nin birleşmeden önce onlara verdikleri sözleri tuttuğuna inandığını ortaya koydu.

    Dell Technologies, aynı zamanda dünyanın en büyük dijital sanayi şirketi olan GE’nin, devam eden dijital dönüşüm çabalarını desteklemesi için Dell altyapısı ve son kullanıcı bilişim çözümlerinden faydalanmak amacıyla çok yıllı bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma kapsamında Dell, GE’nin birincil BT altyapı tedarikçisi oluyor. Anlaşma, Dell Technologies, Dell ve EMC tarihindeki en büyük sivil sözleşmelerden biri oldu.

    Dell Technologies, ayrıca Müşterilere Yönelik Yıllık Faaliyet Raporu‘nu da yayınlayarak şirketin geçtiğimiz yılda müşterilerin dijital gelecekteki potansiyellerinin zirvesine ulaşmalarına nasıl yardımcı olduğunu gösterdi.

    Dell Technologies Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Michael Dell, “Çıtayı oldukça yükseğe çıkardık ve kendi beklentilerimizi bile aştık. Dell Technologies’e en stratejik BTortağı gözüyle bakan devletlerden hızla büyüyen küçük işletmelere, dünyanın en büyük kurumlarına uzanan müşterilerimizin ihtiyaçlarına hizmet etmede geçtiğimiz yıl, inanılmaz aşamalar kaydettik. Ve bu, sadece başlangıç” dedi.

    Dell Technologies işletmeler ailesi içinde Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks, Virtustream ve VMware yer alıyor. Uçtan veri merkezine ve buluta kadar sektörün en kapsamlı portföyü ile 74 milyarlık pazarın lideri konumunda.

    Etiketler: dell , dell technologies , teknoloji
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