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    DEAŞ üyesi Almanı Kürt güçleri yakaladı

    BERLİN
    09.11.2017 - 13:11 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü DEAŞ üyesi Alman Suriye’de yakalandı. Suriye’de Kürt güçleri tarafından yakalanan Dirk P.’nin Almanya’ya getirilmesi için işlemler başladı. Almanya Dirk P.’yi Suriye’den getirtip yargılamak istiyor.

    İKİ yıl önce Stuttgart’tan Suriye’ye giden Dirk P., DEAŞ cephesinde savaşmaya başladı. Ancak bu yaz örgütten kaçan Dirk P., Kürt güçleri tarafından yakalandı. Dirk P.’nin DEAŞ üyesi Suriyeli bir kadınla dini nikahla evlendiği ve evlilikten bir çocuklarının dünyaya geldiği öğrenildi. Dirk P.’nin 2012 yılında yapılan bir araştırmada kendisine yöneltilen bir soruya “Din değiştirip Müslüman olduğum için insanların bana terörist gözüyle bakması çok komik” cevabı vermişti. Dirk P. bu araştırmaya katıldıktan üç yıl sonra Suriye’ye gidip terör örgütü DEAŞ’a katıldı.

    Etiketler: ALMANYA
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