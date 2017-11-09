Danimarka'da balina katliamı!

Faroe Adalarında yine kanlı balina avı görüntüleri geldi... Sea Shepherd Conservation Society (Deniz Çobanı Koruma Derneği) tarafından paylaşılan görüntülerde onlarca yunusun kanlar içinde kıyıdaki hali görünüyor.

Pilot balinalar her yıl Danimarka kıyılarından göç ediyor. Balıkçılar tarafından kıyı şeridi boyunca yüzmeye zorlanan balinalar yorgun düşüp yavaşlayınca balıkçılar teknelerle yaklaşıyor.

Balinaların yakınına gelen balıkçılar ava başlıyorlar. Denize atlayan balıkçılar balinaları yaralayarak sahile kadar sürüklüyor.

FETSİVAL YAPIYORLAR

Danimarka’nın özerk eyaleti Faroe Adaları’nda geleneksel olarak düzenlenen Grindadrap isimli festival, her yıl dehşet verici görüntülere sebep oluyor. 1500’lü yıllara dayanan ve “Grindadrap” adı verilen festivalde onlarca balıkçı balinaları öldürerek atalarını anıyor. Balıkçılar, küçük motorlarla sığ bir koya sürdükleri balina ve yunusların boğazlarını kesip omuriliklerini kırıyor.

Ticari amaç taşımayan Grindadrap Festivali’nde öldürülen balina etlerinin satışı yapılmıyor. Etleri aralarında paylaştıran ada sakinleri bunları yiyecek ve giyecek ürünlerinde kullanıyor. Danimarka’da balina avlanması yasak ancak adada böyle bir kanun bulunmuyor. Balıkçılarsa her yıl bu eylemi gerçekleştirerek balinalara büyük zarar veriyor. Dünya üzerinde kalan 1 milyon uzun yüzgeçli, 200 bin kadar da kısa yüzgeçli balinanın nesli tehlike altında.