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    Damat dehşeti: Karısını dövdü kayınvalidesini bıçakladı

    AA
    04 Ağustos 2017 - 19:45Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 19:45

    Adana'da şiddet gören kızını kendi evine götüren kadın, damadı tarafından bıçaklandı

    Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Sinan Paşa Mahallesi 4018 Sokak'ta, Resmiye H, damadı Ali Ö'nün sürekli darp ettiği belirtilen kızını kendi evine götürdü.

    Eşinin annesinin yanına döndüğünü öğrenen Ali Ö, kayınvalidesinin evine gitti. Kayınvalidesi ile tartışmaya başlayan Ali Ö, Resmiye H'yi sırtından 2 kere bıçakladı.

    Ağır yaralanan Resmiye H, ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  Resmiye H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli Ali Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

    Etiketler: adana , damat , Yüreğir ilçesi Sinan Paşa Mahallesi
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