Cumhuriyet coşkusu gece de devam etti

İSTANBUL

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün de yer aldığı yürüyüş dev Atatürk ve Türk bayraklarıyla süslenen yollardan geçildikten sonra Abdi İpekçi Caddesi’nde son buldu.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, “Bugün bu coşkunun bu kalabalık içerisinde tekrar 29 Ekim’i kutlamak için bir araya geldik. Görüyorsunuz coşkuyu. Burada gördüğünüz herkes Cumhuriyet’in bekçisi. Bizlerde cumhuriyetin bekçileriyiz. Bütün herkesin Cumhuriyet bayramını kutluyorum” dedi.

Cumhuriyet Bayramı kutlaması Abdi İpekçi Caddesi alanında Mehmet Erdem’in verdiği konserle devam etti.

Kadıköy'de ise Bağdat Caddesi’nde gerçekleştirilen Cumhuriyet yürüyüşüne onbinlerce kişi katıldı.

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile büyük bir coşku oluşturdu. Yürüyüşe Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun yanı sıra bazı CHP Milletvekilleri de katıldı.

Yürüyüş boyunca bazı yaşlı vatandaşların ve küçük çocukların da yürüyüşe Türk bayrakları ile katıldıkları da görüldü.





Pendikliler de 94 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı’yla yürüyüş yaptı.

ANKARA

Çankaya Belediyesinin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Anıtpark’ta gerçekleşen Candan Erçetin konseriyle Başkentlilere büyük bir coşku yaşattı.

Sağanak yağmura rağmen Anıtpark’ta bir araya gelen Cumhuriyet sevdalılarına seslenen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Cumhuriyetimizi kimseye yıktırmayacağız. Çünkü Cumhuriyet insanlığımızın gündüzüdür, karanlık bir çağın sonudur. Cumhuriyet halkın egemenliğini halka vermektir, eşitliktir, özgürlüktür, emeğin hakkını almasıdır” diye konuştu.

Çankaya Belediyesinin düzenlediği Cumhuriyet'in 94. yıl kutlamaları Başkentlilere büyük bir coşku yaşattı. Akşam saatlerinde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in öncülüğünde Milli Kütüphane önünden Anıtpark'a bando eşliğinde meşaleli yürüyüş gerçekleşti. Konser alanında bir araya gelen Başkentlilere seslenen Taşdelen, “Yağmura rağmen Cumhuriyetimizi, bağımsızlığımızı bize sağlayan Ata’mıza koştuk. Binlerce meşale nehir olduk Anıtkabir’e aktık. Ata’mızın yanı başında Cumhuriyetimizin 94. yılını kutluyoruz” dedi.

Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacaklarını vurgulayan Taşdelen, “Cumhuriyetimizi kimseye yıktırmayacağız. Çünkü Cumhuriyet insanlığımızın gündüzüdür, karanlık bir çağın sonudur. Cumhuriyet halkın egemenliğini halka vermektir, eşitliktir, özgürlüktür, emeğin hakkını almasıdır.

Cumhuriyet, bağımsız kendine yeten bir ülke demektir. Barış ve ortak bir gelecek demektir. Sanat, felsefe özgür düşünce demektir” diye konuştu.

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu muhteşem ışık ve havai fişek gösterilerinin ardından Funda Arar konseriyle taçlandırdı. Binlerce İzmirli, cumhuriyet gururunu Gündoğdu Meydanı’nda yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94. yıl dönümü nedeniyle muhteşem bir gösteriye imza attı. Gündoğdu Meydanı’nda kurulan platformlarda birbirinden renkli ışık gösterileri yapılırken, havai fişekler patlatıldı.

Genci yaşlısı binlerce İzmirli, ellerinde Türk bayrakları ile cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Gündoğdu Meydanı’ndaki kutlamalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katılırken, gösterilerin ardından ünlü sanatçı Funda Arar birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.

"NİCE 94 YILLARA"

Kutlamalara katılan vatandaşlar, “Çok mutlu ve gururluyuz. Gün boyu Türk bayraklarımızla kutlamalara katıldık. Mustafa Kemal Atatürk’e minnettarız” diyerek duygularını dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise, “Bugün 29 Ekim 2017. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğu günün 94. Yıl dönümünü kutluyoruz. Ne mutlu bize, 94 yıldır Atamıza, eserlerine sahip çıkıyoruz. Biz İzmir’iz. Atatürk’ün kentiyiz. Bağımsızlığını kentiyiz. Barışın kentiyiz. Aydınlığın kentiyiz. Özgürlüğün kentiyiz. Demokrasinin kentiyiz. Nice 94 yıllara. Hep birlikte İzmir duruşu ile ve İzmir’in Atatürk’e sahip çıktığı gibi. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu bizlere, ne mutlu İzmirlilere” diye konuştu.

SİVAS

Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Fener Alayı düzenlendi.

Dört İşletme Kavşağı'ndan başlayan yürüyüşe Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ulaş Karasu, partililer, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sağanak yağış altında düzenlenen Fener Alayı'na katılanlar ellerinde bayraklar ve meşaleler ile marşlar söyleyerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı yürüyüş Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

MUĞLA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Fener Alayı yürüyüşü düzenlendi.

Fethiye Kaymakamlığı ile Fethiye Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, Özgecan anıtından başladı. Fener alayı programına Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle meydanda toplanan yüzlerce vatandaş, Beşkaza Meydanına doğru yürürken, klasik otomobil tutkunu bir grup vatandaş da araçlarıyla yürüyüşe eşlik etti. Genç, yaşlı, çoluk, çocuk çok sayıda kişi tarafından tutulan meşaleler renkli görüntüler oluşturdu.

Beşkaza Meydanında toplanan kalabalık, Fethiye Belediyesi Bando ve Fethiye Turizm Tanıtım Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı'nın (FETAV) çocuk korosu topluca İstiklal Marşı okudu.

Fethiye Belediyesi sanatçılarında Mustafa Selçukoğlu ve Ali Tunç konserinin ardından etkinlik sona erdi.

Muğla'nın Marmaris İlçesi’nde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayına yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

ARDAHAN





Hanak Belediyesi tarafından organize edilen Cumhuriyet Yürüyüşü'nde yüzlerce kişi saat 19.00'da Kaymakamlık önünde buluştu.

Kalabalık ellerinde Türk Bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle marşlar eşliğinde yürüyüşlerini sürdürdü. Yürüyüşte Hanak Kaymakamı Adem Uslan, Hanak Belediye Başkan Ayhan Büyükkaya, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar, Kaymakamlık önünden Atatürk caddesini takiben Hanak Belediyesi önüne kadar yürüdü.

Yürüyüş esnasında konuşan Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, “Cumhuriyetin 94. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ulu Önder Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi bizlerde çeşitli etkinliklerle kutladık. Son olarak ta Fener alayıyla etkinliklerimizi taçlandırdık. Ülkemizin Cumhuriyet bayramını kutluyor ve nice Cumhuriyet bayramları diliyorum” şeklinde konuştu.

ZONGULDAK

Zonguldak Belediyesi'nce düzenlenen etkinlik kapsamında, İstasyon mevkisinde toplanan vatandaşlar, ellerinde fenerler ve Türk bayraklarıyla Valilik binası önüne kadar yürüdü.

Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yılını kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğini kimseyle tartışmam. Yüz yılı ve sonrasını görebilen lider ülkemize nasip oldu. Cumhuriyet zor şartlarda kuruldu. Cumhuriyet için hep beraber buradayız." diye konuştu.

Etkinliğe, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR