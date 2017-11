Cumartesi günü bankalar açık mı? İşte hizmet veren şubeler

Cumartesi günü bankalar açık mı sorusu, vatandaşlar tarafından merakla aranıyordu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi bir çok ilimizde açık olan banka şubeleri var. Fakat bu bankalarda hizmetler sınırlı. Peki cumartesi günü hangi bankalar açık? İşte cumartesi günü açık olan bankalar ve şubeleri..

Eğer haberimizde aradığınız banka şubelerine ulaşamadıysanız veya aradığınız banka şubesinin bilgilerine ulaştıysanız lütfen ilgili bankanın müşteri hizmetlerini veya resmi internet sitelerini ziyaret ederek paylaştığımız bilgileri teyit ediniz.

Hafta sonu açık olan İş Bankası şubeleri hangileridir?

Bilkent/Ankara İş Bankası Şubesi : Pazar hariç her gün 10:00-18:30

Cepa Alışveriş Merkezi/Ankara : Pazar hariç her gün 10:00-13:30 14:30-18:30

212 Outlet AVM/ İstanbul : Pazar hariç her gün 10:00-18:30

Arena Park AVM/İstanbul : Hafta içi her gün 10:00-18:30 Cumartesi 10:00-13:00 14:00-18:30, Pazar kapalı

Atatürk Hava Limanı/İstanbul : Her gün 00:00-24:00

Cevahir Alışveriş Merkezi/İstanbul : Her gün 10:00-19:30

Kipa-Balçova/İzmir : Her gün 10:00-18:30

Kipa-Büyükçiğli/İzmir : Her gün 10:00-18:30

Mavişehir/İzmir : Hafta içi her gün 10:00-18:30 Cumartesi 12:00-17:00, Pazar kapalı

Hafta sonu açık olan Akbank şubeleri hangileridir?

Carrefoursa Adana : Haftanın 7 günü :10:00 – 22:00

Carrefoursa Bursa : Haftanın 7 günü :10:00 – 22:00

Carrefoursa İzmit : Haftanın 7 günü :10:00 – 22:00

Carrefoursa Haramidere/İstanbul : Haftanın 7 günü :10:00 – 22:00

Carrefoursa Kozyatağı/İstanbul : Haftanın 7 günü :10:00 – 22:00

Zorlu Center / İstanbul : Haftanın 7 günü :10:00 – 22:00

Akmerkez / İstanbul : Haftanın 7 günü :10:00 – 22:00

Carrefoursa İstinye /İstanbul : Haftanın 7 günü :10:00 – 22:00

Capitol / İstanbul : Haftanın 7 günü :10:00 – 22:00

Hafta sonu açık olan Garanti Bankası şubeleri hangileridir?

Ankara Ankamall 10:00-21:00

Ankara Optimum / Eryaman 10:00-21:00

Ankara Panora Alışveriş Merkezi 10:00-21:00

Antalya Migros 10:00-21:00

Antalya Terracıty AVM 10:00-21:00

Antalya Antalya Dış Hatlar Terminali Tüm gün

Antalya Antalya İç Hatlar Terminali Tüm gün

Denizli Forum Çamlık 10:00-21:00

İstanbul Cevahir AVM 10:00-21:00

İstanbul İstinye Park 10:00-21:00

İstanbul Capacity AVM 10:00-21:00

İstanbul Akmerkez 10:00-21:00

İstanbul İçerenköy Carrefour 10:00-21:00

İstanbul Ataköy Plus AVM 10:00-21:00

İstanbul Atatürk Havalimanı Tüm gün

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 09:00-18:00

İzmir Mavişehir 10:00-21:00

İzmir Forum Bornova 10:00-21:00

Kocaeli Gebze Center Avm 10:00-21:00

Artvin Sarp Sınır Kapısı 08:00-20:00

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı Tüm gün

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı 08:00-20:00

Şırnak Habur Sınır Kapısı 08:00-20:00



Haftasonu Açık Olan Yapı Kredi Bankası Şubeleri

Carrefour İstanbul : Cumartesi ve Pazar Açık 10:00 21:30

Bunun haricinde Yapı Kredi Bankası tatillerde açık olan şubeleri düzenli olarak değişiklik göstermektedir. Bunun için güncel olarak haftasonu açık Yapı Kredi Bankası şubeleri sayfası hazırlanmıştır. İlgili sayfaya ulaşmak için hemen TIKLAYIN.

Ziraat Bankası Hafta Sonu Açık Mı?

Ziraat Bankası diğer bankaların harici hafta sonu açık şube bulundurmama kararı almıştır. Ziraat Bankası şubeleri 09:00 ile 17:30 arasında müşterilerine hizmet vermektedir.

Finansbank hafta sonu açık mı?

Aksaray/İstanbul Şubesi : Cumartesi 09:00 – 17:00

Laleli Şubesi İstanbul : Cumartesi 09:00 – 17:00

QNB Finansbank, haftasonu, bayramlar ve diğer resmi tatil günlerinde bazı şubelerini de ara ara açmaktadır.

Haftasonu açık TEB şubeleri

İstanbul Atatürk Havalimanı Şubesi haftasonlarında da faal olarak hizmet vermektedir. Bu şubenin çalışma saati 07:00 ile 01:00 olarak belirlenmiştir.

İNG Bankası Hafta Sonu Açık Şubeleri : İNG Bankası sadece hafta içinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İNG Bankasının haftasonu açık bir şubesi bulunmamaktadır.

Halk Bankası Hafta Sonu Açık Şubeleri : Halk Bankası’nın hafta sonu açık herhangi bir şubesi bulunmamaktadır. Halk Bankası 09:00 ile 17:00 saatleri arasında ve sadece hafta içi hizmet vermektedir. Bunun haricinde resmi tatil günlerinde, bayramlarda ve hafta sonları kapalıdır.

Denizbank Hafta Sonu Açık Şubeleri : Denizbank’ın hafa sonu açık herhangi bir şubesi bulunmamaktadır. Denizbank hafta içi 09:00 ile 17:00 arasında hizmet vermektedir.

Vakıfbank Hafta Sonu Açık Şubeleri : Vakıf Bankası’nın hafta sonu açık herhangi bir şubesi bulunmamaktadır. Vakıfbank hafta içi 09:30 ile 17:00 arasında hizmet vermektedir.