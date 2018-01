Cuma namazı saat kaçta? Abdest nasıl alınır?

Her hafta olduğu gibi sabah saatlerinde en çok araştırma yapılan konulardan biri de cuma namazı saatleri oldu. Farz namazlardan olan cuma namazının vakti, Türkiye’nin yedi bölgesinde ve şehirlerinde farklılık gösteriyor. Her hafta birkaç dakika fark eden cuma namazının bugünkü saatlerini ve ilk kez namaz kılacaklar için abdest almanın aşamalarını derledik. İşte Diyanet’e göre 19 Ocak namaz saatleri!

Cuma namazı, 19 Ocak Cuma günü Diyanete göre İstanbul'da 13.21'de, İzmir'de 13.28'de, Ankara'da ise 13.05'de, Trabzon'da 12.38, Diyarbakır'da 12.36'da kılınacak. Diğer illerimiz ve ilçeleri için aşağıdaki linke tıklayarak Diyanetin sayfasından bulunduğunuz il ve ilçe seçimi yaparak öğrenebilirsiniz.

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

Abdest Ayeti

Abdest AyetAyetin ayakları anlatan “ercüleküm” kelimesinin okunuşu kıraat mezhepleri arasında ihtilaflı bir konudur. Kelime iki şekilde okunabilir; ercüleküm şeklinde okunduğunda abdest alırken ayakların yıkanması gerektiği anlaşılır, ercüliküm şeklinde okunmasında ise ayakların yıkanmıyacağı, sadece meshedileceği anlaşılır.



Ayette kullanılan vücûhe küm ibaresi, başın ön yanı için kullanılır, bu yüzden başta saçların döküldüğü ön kısım, yüz, boyun altı demektir. Baş sıvazlanırken, ayette sınır koymadığı için, baş adlı organın başın ön yanı dışındaki her yanı, kulaklar, ense, boyun sıvazlanır.

Abdestin farzları



Sünni alimlere göre abdestin farzları dörttür:



• Başın dörtte birini meshetmek, yani ıslak elle sıvazlamak.

• Kolları (dirsekleriyle beraber) yıkamak.

• Yüzü yıkamak.

• Ayakları (topuklarıyla beraber) yıkamak.



ABDEST NASIL ALINIR?



1) Önce kollar dirseklerin yukarısı na kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.



2) Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.



3) Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.



4) Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir.



5) Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.



6) Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.



7) Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.



8) Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.



9) Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.



10) Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.



11) Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.



12) Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.



13) Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.



Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-i Şehadet” okunur.