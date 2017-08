Cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri

Cuma namazı, Başkent Ankara'da saat 13.00'de kılınırken, İstanbul'da 13.15'de kılınacak. Cuma namazı Adana'da 12.50, İzmir'de ise 13.22'te kılınacak. Diğer illere dair cuma namazı vakitlerini Diyanet üzerinden öğrenmek çin lütfen aşağıda yer alan bağlantıya tıklayınız.



İL İL CUMA VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI NEDİR?



Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır. Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.



Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.



ABDEST NASIL ALINIR?



Abdest almak için ilk olarak kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır ve abdeste "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diyerek niyet edilir ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" denir. Ardından eller bileklere kadar üç kere yıkanır. (Ellerde parmak aralarının da temizlendiğine dikkat edilmelidir. Parmakta yüzük varsa çıkarılmalıdır veya yüzüğün altına da su gitmesine dikkat edilmelidir.) Sağ avuç ile ağıza üç kere su alınır ve her defasında ağız iyice çalkalanır ve temizlenir. Daha sonra yine sağ avuç ile buruna üç kere su verilir, sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.



Alında saçların bittiği yerden, kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her yeri üç kere yıkanır ve temizlenir.

Sağ kol dirseklerle birlikte üç kere yıkanır ve temizlenir. (Sağ kol yıkanırken, kolun her yerinin kuru kalmayacak bir şekilde ovulması gerekmektedir.)

Sol kol dirseklerle birlikte üç kere yıkanır ve temizlenir. (Sol kol yıkanırken, kolun her yerinin kuru kalmayacak bir şekilde ovulması gerekmektedir.)

Eller tamamen ıslatılır, sağ elin için ve parmaklar başın üzerinde konulur ve bir kere meshedilir. Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, başparmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir. Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir. Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir. Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temiz enir. Abdest alma işlemi sona erdiğinde, ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-i Şehadet” okunur. Not: Kadınlarda ve erkeklerde abdest alma şekli değişmez.