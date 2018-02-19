Çok seçenekli ittifak

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki günkü görüşmelerinde son şeklini alan yeni seçim sistemine ilişkin değişiklik teklifi AK Parti ve MHP’nin ortak imzasıyla yarın Meclis’e sunulacak. Teklif Meclis’te süratle yasalaştırılacak. Yüzde 10 seçim barajını koruyan teklifle, dünya örnekleri de incelenerek birçok seçeneğin yer aldığı farklı bir model benimsendi.

Â İttifak için sayı sınırlamasının olmayacağı, isteyenin istediği modeli seçebileceği bu sisteme göre, bir parti aynı anda bir başka partiyle ayrı, bir diğeriyle ortak liste üzerinden ittifak yapabilecek. AK Parti ile MHP’nin planladığı ittifak için en uygun formül olarak öne çıkan bu modelde, AK Parti MHP ile ayrı, BBP ile ortak liste yapabilecek. Ancak, isteyen partiler ise sadece ortak ya da ayrı listeler halinde ittifak oluşturabilecek.

İTTİFAK İÇİN PROTOKOL

İsteyen partiler yan yana iki sütunda ortak logo ve adla blok olarak ittifak oluşturabilecek, isteyen ise ayrı sütunlarda yer alabilecek. Buna göre her parti bağımsız olarak seçime girmiş gibi davranacak ancak oyları ortak sayılacak.

Partiler tercih ettikleri modeli imzalayacakları “ittifak deklarasyonu” ya da “protokolü” ile YSK’ya bildirecek. İsteyenler, seçime dönük vaatleri içeren ayrı bir seçim beyannamesi hazırlayabilecek.

Kuracakları ittifak için AK Parti ‘Cumhur’ ve ‘Milli Mutabakat’, MHP ise ‘Ay Yıldız’ önerisinde bulundu. İsim Erdoğan ile Bahçeli arasındaki son görüşmede de gündeme geldi, ancak bir sonuca varılmadı.

BİRDEN FAZLA MÜHÜR

Seçim ittifakı yapan partilerin bulunduğu sütunlara birden fazla mühür basılırsa, o oy iptal olmayacak. Bugünkü uygulamada parti sütununun dışına taşmayan birden fazla mühür geçerli sayılıyor. Bu uygulamada, tüm ittifak tek sütun sayılacağı için örneğin hem AK Parti, hem de MHP’ye oy verilmiş bile olsa, bu oy geçerli tek oy sayılacak ve ittifaka yazılacak. Ancak, hangi partinin hanesine yazılacağı ise partilerin o oyun kullanıldığı ilde aldıkları oy oranlarına göre, kararsız seçmenin dağıtılma yönteminde olduğu gibi paylaştırılacak.

Baraj için ittifakın toplam oyu dikkate alınacak, partiler için tek tek baraj hesabı yapılmayacak.

VATANDAŞ DA POLİS ÇAĞIRABİLECEK

Teklifte sandık güvenliğine ilişkin de önemli değişiklikler var. Güvenliği tehdit eden durumların varlığı halinde sandık başkanı ve üyelerine tanınan polis çağırma yetkisi vatandaşa da tanınıyor. Doğu ve Güneydoğu’da ise terör örgütlerinin sandık baskısını ortadan kaldırma amaçlı olarak seçmenlerin lokasyonu uzak olmayan başka sandıklarda oy kullanabilmelerine imkan sağlanabileceği belirtiliyor. Daha önce Meclis’e getirilen ancak muhalefetin tepkisiyle vazgeçilen, sandık başkanlıklarına kamu görevlilerinin atanabilmesinin de önü açılıyor.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için aranan 100 bin imzayı da daha önce gündeme geldiği gibi noterler değil YSK toplayacak.

Milletvekilliğinde olduğu gibi belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri ile muhtar seçilme yaşı da 18’e çekiliyor.