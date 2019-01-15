Saat 14.00’te başlayacak buluşmada, Hürriyet Kitap tarafından yayınlanan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi'nin uzmanlarından Psikolog Serap Duygulu ve Dünyayı Geziyorum Programı sunucusu Özlem Tunca Esirgenç ile birlikte “Çocuğunuzla arkadaş değil, anne-baba olun” konusu konuşulacak.

Anne babalık ve arkadaşlık rolleri farklı

Günümüzün en yaygın deyimlerinden biri olan “Çocuğunuzla arkadaş olun!” önermesi doğru mu? Bir anne baba çocuğuyla arkadaş olabilir mi? LC Waikiki Aile Buluşmaları’nın Denizli durağında Psikolog Serap Duygulu, etkili ebeveyn olmanın yollarını açıklayacak. Çocukların mutluluğu ve iyi bir birey olarak yetişmesinin yöntemlerinin de konuşulacağı söyleşide neden çocukla arkadaş olunamayacağının gerekçeleri de açıklanacak.

Özlem Tunca Esirgenç de kendi annelik deneyimini anlatacak

“Dünyayı Geziyorum” programının sunucusu Özlem Tunca Esirgenç ise çocuğuyla birlikte dünyayı nasıl gezdiğini anlatacak. Çocuklu gezinin püf noktalarına değinecek olan Esirgenç, annelik deneyimini de katılımcılarla paylaşacak.

LC Waikiki’den 50 kişiye 50 TL’lik hediye çeki

Türkiye’nin lider moda ve perakende markası olan LC Waikiki’nin, Hürriyet Kitap ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘LC Waikiki Aile Buluşmaları’ anne babalara çocuk yetiştirme konusunda eşsiz bilgiler vermeyi amaçlıyor. Çocuk sağlığının önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen bu sosyal faaliyet, her ay bir uzmanı Türkiye’nin bir şehrinde ücretsiz olarak anne babalarla buluşturuyor. Türkiye, Çin ve Bangladeş olmak üzere 3 tam kapasiteli laboratuvarda, 4.500’ü ekolojik olmak üzere günde ortalama 13.500 test yapan LC Waikiki, çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda da ebeveynlere destek veriyor. Bu doğrultuda daha önceki buluşmalarda olduğu gibi Denizli buluşmasında da katılımcılara ürün güvenliği ve sağlığı konusunda da bilgiler verilecek ve 50 şanslı aileye LC Waikiki’den 50 TL’lik hediye çeki armağan edilecek.

Katılımcılara 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi hediye edilecek

Her ay rehberde yer alan uzmanlardan birinin farklı bir şehirde anne-babaların sorularını yanıtladığı LC Waikiki Aile Buluşmaları’nda bu ay Psikolog Serap Duygulu, anne babalık ve arkadaşlık kavramlarına nasıl yaklaşılması gerektiğini açıklayacak. Katılımcıların sorularının da yanıtlanacağı söyleşi sonrasında katılımcılara, bir çiftin bebek yapmaya karar vermesinden çocuk 6 yaşını bitirinceye dek geçen süredeki bebek ve çocuk eğitimini kapsadığı 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi armağan edilecek.

12 şehir 12 konferans

Bebek ve çocuk ürünlerinde uyguladığı kalite standartlarındaki hassasiyeti, çocukların sağlıklı ve mutlu yetişmesi için de gösteren LC Waikiki, “Aile Buluşmaları” ile 12 ayda 12 uzman ile 12 şehirde ebeveynlerle buluşacak. 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimi için önemli olan noktalara dikkat çekecek “LC Waikiki Aile Buluşmaları” İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Denizli, Mardin, Gaziantep, Eskişehir, Trabzon, Kars, Adana, Nevşehir illerini kapsayacak. Buluşmalara aileler, Ender Saraç, Tan Sağtürk, Üstün Dökmen, Zeynep Köse Çapay, Ramazan Şimşek, Şirin Seçkin, Özgür Öner, Serap Duygulu, Dolunay Kadıoğlu, Yıldız Dilek Ertürk, Eyüp Sabri Ercan gibi alanında uzman isimlerle bir araya gelecek.

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