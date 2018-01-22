“Çocuğunuza verdiğiniz sözü tutup onlarla aktivite yapın”

Yoğun ders ve kurs programları yerine, çocukların moral ve motivasyonlarını olumlu etkileyecek aktivitelerin ikinci yarıyıl başarısına büyük katkı sağladığını belirten Memorial Antalya Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Uz. Dr. Nehir Kürklü, “Çocukların aileleriyle birlikte yaptığı her etkinlik, iletişimlerini güçlendiriyor ve duygusal gelişimlerini destekliyor. Bu nedenle ailelerin çocuklarıyla ilgili bazı önerileri dikkate alması gerekiyor” dedi.

Mutlu ve verimli bir yarıyıl tatili için tatil başladıktan sonraki birkaç gün çocuğun serbest bırakılmasının önemine değinen Nehir Kürklü, “Çocukların nelere yönlendikleri izlenmeli, daha sonra ilgi duydukları etkinlikler konusunda desteklenmeli, tatilini en keyifli ve yararlı biçimde geçirmelerine yardımcı olunmalı. Bunu yaparken de çocuğu sıkmamak ve bu etkinlikleri görev haline getirmemek de önemli. Ancak çocuk, tatili tüm sorumluluklarından kurtulabileceği bir zaman dilimi olarak görmemeli. Eğlenceli vakit geçirirken de odasını toplamak, dişlerini fırçalamak, büyüme dönemine uygun yeterli miktarda uyumak ve beslenme gibi günlük sorumluluklarıyla okul için gerekli olan diğer görevlerini yerine getirmesinin gerekliği olduğunu bilmeli” diye konuştu.

Çocuğun öğrenme kapasitesinin farkında olunması gerektiğini belirten Kürklü, tatil döneminde çok uzun çalışma programlarından kaçınılması gerektiğini söyledi.

“ÖDEVLERİNİN PLANLAMASINI BİRLİKTE YAPIN”

Yarıyıl tatilindeki ders programının çocuklarla birlikte yapılmasının önemini işaret eden Kürklü, “Bu dönemde, çocuk ve aile arasındaki en önemli uyumsuzluk, anne babanın kendine göre bir ders planı yapması ve çocuğunun da buna uymasını beklemek. Oysa tatil döneminde ders çalışma, ihtiyaca göre belirlenmeli. Abartılı ders çalışma programları, çocukları genel bir isteksizliğe veya onların derse karşı olan motivasyonlarında azalmaya itebilir” dedi.

ÇOCUĞUNUZA VERDİĞİNİZ SÖZLERİ TUTUN

Birçok çocuğun cep telefonu, bilgisayar ve tablet ekranlarında daha çok sanal oyunla vakit geçirmek için tatil beklentisi içinde olduğunu belirten Nehir Kürklü, şöyle devam etti:

“Çocukta oluşan bir beklenti, ailesinin daha önce sanal oyunlara yönelik verdiği sözlerden kaynaklanıyorsa, aile çocuğuna verdiği sözü tutmalı. Ancak her şeyin bir sınırı olduğu gibi bunun da limitsiz olmadığı ve bu sürenin hangi şartları gerektirdiğinin belirlenmesi, çocuk ve ebeveynleri arasındaki muhtemel çatışmaları önler. En önemlisi de ailesinin verdiği sözü tutması, çocuğun onlara karşı güven duygusunu sağlamlaştırır.”

“ÇOCUĞUNUZLA AKTİVİTE YAPIN”

Sosyal aktivite ve sorumlulukların sıraya konulması gerektiğini söyleyen Kürklü, “Çocukların yaşıtlarıyla zaman geçirmesi; sosyalleşme, iletişim becerileri ve enerjiyi yönlendirme açısından çok değerli. Çocuklar anlık karar verme özelliklerinden dolayı hızlı bir şekilde arkadaşlarına yönelebilir. Bu, onlar için oldukça normal ve içgüdüsel bir davranış. Ancak çocuğun, aynı yaştaki arkadaşlarıyla daha çok zaman geçirmeyi talep etmesi, ebeveynlerine de ihtiyaç duymasını engellemez. Dolayısıyla aile fertlerinin de içinde olacağı aktiviteler, çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak. Etkinliğin, çocuklara keyif verecek ve eğlenceli özellikte olması, çocuklar kadar ebeveynlerin de motivasyonunu artırır. Bu sayede çocuk, ailesinin önerdiği diğer aktiviteleri de deneme konusunda daha istekli olur” dedi.