Apple Clips 2 yayınlandı! İşte yeni sürümle gelen özellikler

Kullanıcılar fotoğraf ve videoları birer sanat eserine dönüştüren sanatsal efektlerle videolarını iyileştirebilirler. Üstelik, yeni uygulama Yıldız Savaşları’nın yanı sıra Mickey ve Arkadaşları’ndan karakterlerin bulunduğu onlarca yeni çıkartma ve tam ekran posterler sunuyor. Clips, iPhone X’daki TrueDepth kamerayı kullanarak arka planı kaldırıyor ve sizi animasyonlu, 360 derece ortamlara yerleştirerek büyüleyici ve yepyeni bir selfie video türü yaratıyor. Bu Selfie Ortamları kendi görüntünüzü uçsuz bucaksız manzaralara, sanat eserlerinin içine, hatta Yıldız Savaşları: Son Jedi’daki Millennium Falcon ve Mega-Destroyer’a yerleştirmenize olanak veriyor.

Yeni arayüz. Geliştirilmiş yerleşim, Canlı Başlıklar’ı ve efektleri kolayca ulaşabileceğiniz konumlara yerleştirerek hızla fotoğraf ve video çekmenizi sağlıyor ve hem posterler arasında hem de fotoğraf arşivinizde tam ekran gezinme olanağı sunuyor.



iPhone X’da Selfie Ortamları. iPhone X’daki TrueDepth kameradan yararlanan Selfie Ortamları, arka planınızı göz kamaştıran animasyonlu manzaralar, sanat eserleri, hatta Yıldız Savaşları: Son Jedi’daki Millennium Falcon ve Mega-Destroyer ile değiştirerek büyüleyici ve yepyeni bir selfie video türü yaratıyor.

Yeni çıkartmalar. Darth Vader, R2-D2 ve benzeri Yıldız Savaşları karakterlerini ekleyin veya Apple tasarımı 16 canlı ve retro çıkartma arasından dilediğinizi seçin.

Yeni posterler. Yıldız Savaşları’nın yanı sıra Mickey ve Arkadaşları’ndan karakterler sunan çeşitli posterler dahil, 18 yeni animasyonlu posteri kullanarak eğlenceli başlıklar oluşturun.

Yeni efektler. Kayıt yaparken görüntüleri gerçek zamanlı olarak dönüştüren gelişmiş stil aktarım teknolojisinden yararlanan Suluboya, Kömür, Sienna ve Indigo adlı dört yeni sanatsal efekt arasından seçiminizi yapın.*







Yeni filtreler. Kamera uygulamasındaki yeni filtre seçenekleriyle video ve fotoğraflarınıza sıcaklık, etki veya dramatik bir görünüm ekleyin.

iCloud desteği. Sınıflarda kullanılan iPad Paylaşımı desteğiyle birlikte, iCloud’u kullanarak Clips videolarınızı tüm iOS aygıtlarında görüntüleyip düzenleyebilirsiniz.

Ek özellikler. Clips; hareketsiz fotoğraf çekip paylaşma, aygıtınızın dilini değiştirmeden onlarca farklı dilde Canlı Başlıklar kaydetme ve mevcut klipleri kopyalayıp yapıştırarak bir videoda tekrar kullanma gibi çeşitli ek özelliklerle birlikte geliyor. (Daha fazla bilgi edinmek için Eleştirmen Kılavuzu’nun İpuçları ve Püf Noktaları bölümüne bakın.)

*Stil aktarımı efektleri için iPhone 7 veya daha yeni bir modeli veya 2017 model iPad Pro gerekir