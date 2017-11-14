Çirkin paylaşımı yapan müdür kovuldu

Kurumun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Acıbadem Sağlık Gurubu'nda müdür olarak görev yapan Ö.I. ile ilgili olarak ön soruşturma yapıldığı ve bunun sonucunda çalışan ile kurumun ilişiğinin kesildiği belirtildi.

Hastane, paylaşılan mesajdaki nefret söyleminin herkesi üzdüğünü belirtirken "İnsan sağlığı odaklı hizmet sunan, Hipokrat yemini etmiş binlerce uzmanın çalıştığı, temel insan haklarını benimsemiş bir kurum olarak Acıbadem; din, dil, ırk gibi her türlü ayrımcılığın karşısındadır ve karşısında olacaktır" ifadelerine yer verdi.

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