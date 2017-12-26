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    Çin'de ofis açmaya karar verdi

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 14:30 | Son Güncelleme:

    Isıtma sektörünün önde gelen isimlerinden Warmhaus, 2018 yılında Çin ofisini de faaliyete geçirecek.

    Beyçelik Holding bünyesinde kurulan ve radyatör üretimindeki 21 yılık birikimini kombi üretimine de aktaran Warmhaus, ürünlerini 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyor. 2017 yılında İngiltere’de ofis açarak kendi markasıyla faaliyet göstermeye başlayan Warmhaus, 2018 yılının ilk çeyreğinde Çin ofisini de faaliyete geçirecek. 2017 yılını yüzde 400’lük bir büyüme ile kapatacak olan marka, 2018 yılında yüzde 150-200 arasında bir büyüme kaydetmeyi hedefliyor. 

    Bir yılda 2 milyon 700 bin panel radyatör ve ayda 150 bin adet kombi üretimi

    Üretimini Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde 27 bin 500 metrekarelik radyatör ve 8 bin metrekarelik kombi üretim tesisinde gerçekleştiren Warmhaus, ısıtma alanındaki tecrübe ve teknik bilgisini kombi alanına da aktardı. Yılda 2 milyon 700 bin panel radyatör ve ayda 150 bin adet kombi üretim kapasitesine sahip olan Warmhaus, üretimde çeviklik ilkesini temel alarak bir yıl içinde 13 farklı modeli kullanıcılarla buluşturdu. 2017 yılında ürün gamına 3 model daha ekleyen Warmhaus, ayrıca İngiltere pazarına girdiğinde pazarın ihtiyaçları doğrultusunda 3 özel model daha üreterek hızlı ve dinamik yapısıyla bir kez daha farkını ortaya koydu. Warmhaus,  ErP direktifleri kapsamında konvansiyonel kombi üretiminin durdurulacağı 2018 yılının Nisan ayına, 2016 yılından bu yana hazır durumda.

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