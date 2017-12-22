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    Çin sokaklarını silindir evler dolduracak!

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 07:59 | Son Güncelleme:

    Çin’in güney kıyısında bulunan Hong Kong’da yaşayanlar için en büyük sorun, en temel ihtiyaç olan barınma gereksinimini gidermek olarak görülüyor.

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    • Çin sokaklarını silindir evler böyle dolduracak
    • Çin sokaklarını silindir evler böyle dolduracak
    • Çin sokaklarını silindir evler böyle dolduracak
    • Çin sokaklarını silindir evler böyle dolduracak

    bitcoin litecoin'in son fiyatları ne olduDevamlı artan ev fiyatları, vatandaşları içinden çıkılmaz bir hale sokuyor. Kazanılan para ile yaşam alanlarının giderleri örtüşmediğinden Hong Konglular çareyi daha küçük dairelere taşınmakta buluyor. Kira bedellerinin yıllık olarak ödenmesi ise insanları kutu gibi evlere itiyor. Bu soruna çözüm arayan bir mimar ise, problemi minimal ev tasarımlarıyla ortadan kaldırmaya kararlı.

    Çin sokaklarını silindir evler dolduracak

    Karar'ın haberine göre konut piyasasının ve evlerin kalitesi düşünülüğünde hem yerden tasarruf hem de kaliteli bir yaşam alanı yaratmak için kolları sıvamaya hazırlanıyor. Mimar James Law, umulmadık yerleri yaşam alanlarına dönüştürürerek hayranlık uyandırmayı başarıyor. Dev boyutlarda bir su borusunu tek kişilik bir ev olarak yeniden tasarlayan Law, 2.5 metrelik bu alana katlanabilir bir yatak, tv ünitesi ve bir de duş eklemeyi başarıyor. Oldukça konforlu bir ev ortaya koyan mimar, hükümet onayı beklediğini belirtiyor.

    Etiketler: çin , silindir
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