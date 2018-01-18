Çin ekonomisi yüzde 6,9 oranında büyüdü

Dünya ekonomisindeki canlanma Çin ekonomisinin büyüme hızını yukarı çekti. Çin'in Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 2017'de yüzde 6,9 oranında arttı.

Çin'in 2016'daki büyüme hızı son 26 yılın en düşük oranı olan yüzde 6,7'de kalmıştı. Çin İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamada konjonktürün tahminlerin üzerinde yükseldiği belirtildi. Böylece ABD'yi geçmek üzere olan dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin büyüme hızı AB'nin bir numarası Almanya'nın üç katını buldu. Almanya'nın 2017 büyüme hızı yüzde 2,2 olmuştu.

Pekin yönetimi 2018'in büyüme hedefini ise yüzde 6,5 olarak açıkladı. Son on yıldır dünya ekonomisinin itici gücü olan Çin'in büyüme hızı hedefleri küresel yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Alman VP bankasının baş iktisatçısı Thomas Gitzel Reuters ajansına yaptığı açıklamada, 2017 yılında parlak büyüme hızına ulaşmış olmasına rağmen Çin'in ekonomik ve mali sorunlarının da olduğunu söyledi. Gitzel, başta sanayi işletmeleri olmak üzere özel sektörün baş döndürücü hızla borçlandığını hatırlattı. Uluslararası Ödemeler Bankası'nın verilerine göre Çin'in borç stoku GSYH'sının yüzde 256'sını buluyor.

Bu durumun dünya ekonomisini tehdit ettiğini belirten uzmanlar şirket iflaslarının çorap söküğü gibi gitmesi halinde bankaların ödeme yapamaz duruma düşebileceğini ve finans krizi patlak verebileceğini söylüyor. Bunun ancak ekonominin yeniden yapılandırılıp borçla ayakta durabilen şirketlerin kapatılmasıyla önlenebileceği, ancak bu durumda büyüme hızının düşmesinin göze alınması gerektiği de dile getirilen görüşler arasında.

Ancak son aylarda Çin'in ekonomik konjonktüründe olumlu gelişme kaydedildi. 2017'nin son çeyreğinde büyüme hızı yüzde 6,8'e çıkarak ekonomistleri yanılttı. 2017'de Çin'in ekonomik büyümesi en çok özel tüketim harcamalarından beslendi. Satış hasılatı perakendecilikte yüzde 10,2, sanayi üretiminde ise yüzde 6,6 oranında arttı. Maddi yatırımlar ise yüzde 7,2'lik artışla 1999 yılı seviyesine geriledi.