Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>CHP'li vekilin Hakan Şükür sorusuna bu yanıt geldi...

    CHP'li vekilin Hakan Şükür sorusuna bu yanıt geldi...

    Aysel ALP / ANKARA
    11.01.2018 - 16:21 | Son Güncelleme:

    CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığına eski milletvekili Hakan Şükür’ün emekli milletvekili maaşı alıp almadığını sordu.

    Gelen yanıtta Hakan Şükür’ün, emeklilik için gerekli yaş haddi ve prim gün sayısı koşullarını henüz yerine getirmediği için aylık almaya hak kazanamadığı belirtildi. Ancak eski milletvekillerine sağlanan diğer haklara onun da sahip olduğu ifade edildi.

    TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı’ndan gelen yanıt yazısında şu ifadeler yer aldı:

    “Hakan Şükür, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İstanbul ilinden milletvekili seçilmiş olup milletvekilliği 07 Haziran 2015 tarihinde sona ermiştir. Adı geçen Yasama Organı eski üyelerine tanınan haklara sahiptir.

    Yapılan incelemede adı geçenin emekli olabilmesi için gerekli kanuni yaş ve hizmet süresini doldurmadığı anlaşıldığından emekli aylığı bağlanmamıştır” ifadeleri yer aldı.

    CHP Milletvekili Yüksel, Hürriyet’e bu yanıtla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

    “Bana verilen yanıt Hakan Şükür’ün emeklilik için yaşı geldiğinde ve prim gün sayısını doldurduğunda emekli milletvekili maaşı alacağı anlamına geliyor. Hukuken doğru bir yanıt. Çünkü Hakan Şükür’ün milletvekili seçilme yeterliliğini engelleyecek herhangi bir mahkeme kararı yok. Dolayısıyla herkes için geçerli olan koşulları yerine getirdiğinde emekli milletvekili maaşı alacak. Amma velakin KHK ile ülkeyi demirpençe gibi sıkan, OHAL şartları altında her konuda bir KHK çıkararak istediği yasayı değiştiren bir hükümetin, FETÖ’cülüğüyle meşhur ve matuf olan Hakan Şükür ile ilgili herhangi bir düzenleyici işlem yapmamalarını yadırgıyorum” dedi.

    CHPli vekilin Hakan Şükür sorusuna bu yanıt geldi...

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: ankara
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri