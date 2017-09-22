CHP'li Torun: Başbakan, Topbaş'ın neden istifa ettiğini açıklamalı

Torun, Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Topbaş'ın belediye başkanlığı görevinden istifa etmesinin dramatik bir gelişme olduğunu savunan Torun, istifa eden kişinin herhangi bir devlet görevlisi ya da siyasetçi olmadığını, 2004 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'u yönetme görev ve sorumluluğunu yüklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu vurguladı.

Torun, Topbaş'ın 2019'a kadar İstanbul'u yönetmek için yetki almışken, görevin tamamlanmasına 1,5 yıl varken istifa ettiğini, istifa etmek durumunda kaldığını ifade etti.

Son günlerde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bazı dosyaların Topbaş'a rağmen geçmesinin istifayı getirdiği yönünde bilgi ve yorumların medyaya yansıdığına dikkati çeken Torun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu gelişme, istifaya götüren son nokta olabilir, ancak ortada birkaç dosya ile açıklanamayacak bir durum vardır. Yakın dönemde AKP üst yönetiminin Kadir Topbaş'ın da içinde olduğu bazı belediye başkanlarından rahatsız olduğu ve görevden çekilmelerinin isteneceği bilgisi medya organlarına yansımıştır. Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine ve aldığı kararlara Topbaş'ın otoritesini kıracak biçimde, AKP Genel Merkezi tarafından müdahale edildiği de bilinmektedir. Açıkça görülmektedir ki, bugün itibariyle halkın oyları ile İstanbul'u yönetmek için büyükşehir belediye başkanlığına seçilmiş bir büyükşehir belediye başkanı, AKP Genel Merkezi tarafından görevden el çektirilmiştir. Bu bilgi ve değerlendirmeler ışığında seçilmiş bir belediye başkanının parti içi çekişmeler neticesinde görevi bırakmak zorunda bırakılması demokratik değerler açısından kabul edilebilir değildir. Öte yandan, eğer ortada Kadir Topbaş’ın görevi bırakmasını gerektirecek nitelikte gerekçeler varsa böylesi bir durumda da Sayın Başbakan ve İçişleri Bakanının kamuoyunu bu gerekçeler konusunda ivedilikle bilgilendirmesi ve gerekli yasal süreçleri başlatması gerekir."

Torun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın yaptığı resmi açıklamada Topbaş'ın istifasını, "kavgasız gürültüsüz bir nöbet değişimi" diyerek geçiştirdiğini savundu.

Demokrasilerde, seçimle gelmiş yöneticilerin nöbet değişiminin bir sonraki seçimde olacağını, aksi bir durumun kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirten Torun, şunları kaydetti:

"Kadir Topbaş'ın istifası ne kişisel bir olay, ne parti içi bir mesele, ne de nöbet değişikliği olarak geçiştirilemez. Açıktır ki ortada en büyük şehrin belediye başkanını istifaya götüren hayati bir sorun vardır. Sayın Başbakan, şimdi çıkıp bu büyük sorunun ne olduğunu açıklamak göreviyle karşı karşıyadır. Aksi takdirde yapılan bu müdahale, demokratik mekanizmaları hiçe sayan bir başka AKP darbesi olarak tarihe geçecektir. Sayın Başbakan Yıldırım'a acil çağrımızdır. Topbaş'ın niçin istifa ettiği hemen açıklanmalıdır."