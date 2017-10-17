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    CHP’li Tekin’den belediye uyarısı

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    17.10.2017 - 02:04 | Son Güncelleme:

    CHP Milletvekili Gürsel Tekin, AK Partili belediye başkanları üzerinde yoğunlaşan operasyonların, kamuoyunda tartışılmasını engellemek için CHP’li belediyelere yönelik de operasyon hazırlığında olunduğunu öne sürerek belediyeleri uyardı.

    Tekin şunları söyledi: “AK Partili belediyelerde FETÖ operasyonu yürütüldüğü aşikâr. Birçok belediye başkanının arsa, ticari ve siyasi ilişkileri çok açık ortada. Ancak kendi belediyelerindeki bu sorunları kapatmak için muhalefet belediyelerine yoğun saldırı hazırlığı olduğunun işaretini Sayın Erdoğan, İran dönüşünde verdi. O açıklamanın ardından da birçok belediyemize müfettiş baskısı başladı. Belediyeleri Sayıştay’ın denetlemesine bir şey demeyiz. Ama Erdoğan’ın demecinin hemen ardından CHP’li belediyelere İçişleri Bakanlığı tarafından müfettişlerin gönderilmesi dikkat çekici.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , gürsel tekin
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