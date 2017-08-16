CHP'li Hamzaçebi'den Eren Bülbül'ün ailesine ziyaret

Hamzaçebi, beraberinde CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök ve CHP İl Başkanı Turgay Güngör ile Maçka ilçesinin Sukenarı Mahallesi'ndeki taziye evine giderek, şehit Eren Bülbül'ün ailesine başsağlığı diledi.



Eren Bülbül'ün ağabeyleri Erdoğan ve Çağlar Bülbül ile görüşen Hamzaçebi, "PKK terörünün hain eylemini hepimiz kınıyoruz. Allah rahmet eylesin Eren yavrumuza. Hain bir PKK eylemi. Gerçekten bütün milleti yasa boğan ve bizi üzen, hepimizi derinden yaralayan ve Eren'i bütün Türkiye'nin evladı yapan acı bir eylemdi. Allah'tan rahmet ve başsağlığı diliyorum." dedi.



Hamzaçebi, milletçe ailenin acısını paylaştıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hangi terör örgütü olursa olsun, hiçbir zaman Türkiye'yi bölmek gibi bir amaca ulaşamayacaklar. Milletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti devleti buna müsaade etmeyecektir. Terörle mücadele hep birlikte milletçe yürüttüğümüz mücadeledir. Yeniden Eren evladımızın acısını paylaşıyorum. TBMM Başkanvekili, CHP İstanbul Milletvekili olarak paylaşıyorum. Siyasi kimliğimle ve bir insan olarak paylaşıyorum. Bu acı bütün insanlığın acısıdır."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aileye taziyelerini ilettiğini kaydeden Hamzaçebi, "Bu ülkede ay yıldızlı bayrağımız altında sonsuza kadar yaşayacağız, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın." ifadesini kullandı.



Hamzaçebi, daha sonra Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında yaralanan polis memuru Namık Öztel'i, tedavisinin devam ettiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.