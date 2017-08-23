CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüşme

Habertürk TV'den Sibel Erdem'in haberine göre; Görüşmede gündemdeki siyasi tartışmalar ve CHP'deki olağan kurultay takviminin de gündeme geldiği öğrenildi.

Yakın çevresine "CHP liderinin tutuklanma iddiasının tartışıldığı bir dönemde parti içi tartışmalar bırakılmalı, delege seçimleri, ilçe ve il kongreleriyle parti kendi içinde yarıştırmamalı" diyen Muharrem İnce'nin bu mesajı CHP liderine ilettiği de belirtildi.

Referandum sonrasında CHP'de seçimli olağanüstü tüzük ve parti kurultayı talebinde bulunan Muharrem İnce'nin yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle bu görüşünü değiştirdiği, "Kılıçdaroğlu'nun tutuklanma iddiasının tartışıldığı ortamda aday olmam" dediği de iddia ediliyor.

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