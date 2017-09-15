Çevrenizde Instagram'da fotoğraf atanları gösteren uygulama: CloseBy

Instagram ve Twitter'da kullanıcıların çevresinde yapılan paylaşımları görebilmesini sağlayan CloseBy ilginç bir uygulama. 2016’da Android’le başlayan serüvenine 2017’nin başlarında iOS’u da ekleyen CloseBy’ın 142 ülkeden 300bin kullanıcısı bulunuyor. Uygulama üç Türk bilgisayar mühendisi tarafından herhangi bir yatırım desteği almadan bir senede geliştirilmiş.

Uygulama nasıl çalışıyor?



Öncelikle uygulamayı kullanabilmek için Instagram veya Twitter hesabınızın olmasına gerek yok. Aslında işlev olarak Swarm’a benzer bir uygulama olan CloseBy ile bulunduğunuz çevredeki Instagram ve Twitter paylaşımlarını 5000 mt çapa kadar listeleyebiliyorsunuz. Paylaşımların size olan uzaklığını görebiliyor ve haritada üzerinden lokasyon seçebiliyorsunuz. Kullanıcı akıllı telefonundaki Gps yardımıyla yakınındaki Instagram ve Twitter kullanıcılarını yakınlık ve zaman

gibi kriter filtrelerinden geçirerek arattırabiliyor.



CloseBy, kullanıcılarının büyük çoğunluğu tarafından yakındaki insanlarla iletişime geçebilmek, flört gibi amaçlarla kullanılmakta. Kafede otururken yan masada selfie çeken kişiye uygulamaya girerek ulaşabilmek mümkün. Tanışma işi size kalmış.



CloseBy uygulamasını Android cihazınız için indirmek için buraya, iOS cihazınıza indirecekseniz de buraya tıklayın.







