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    Çevrenizde Instagram'da fotoğraf atanları gösteren uygulama: CloseBy

    Hürriyet Haber
    15.09.2017 - 12:14 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 12:14

    Instagram ve Twitter paylaşımlarına lokasyon bazlı olarak erişebileceğiniz, yakınlarınızdaki paylaşımlardan haberdar olmanızı sağlayabilecek olan CloseBy, Swarm mantığında çalışıyor ve Instagram - Twitter platformlarında çevrenizde yapılan paylaşımları size gösteriyor.

    Instagram ve Twitter'da kullanıcıların çevresinde yapılan paylaşımları görebilmesini sağlayan CloseBy ilginç bir uygulama. 2016’da Android’le başlayan serüvenine 2017’nin başlarında iOS’u da ekleyen CloseBy’ın 142 ülkeden 300bin kullanıcısı bulunuyor. Uygulama üç Türk bilgisayar mühendisi tarafından herhangi bir yatırım desteği almadan bir senede geliştirilmiş.

    Uygulama nasıl çalışıyor?

    Öncelikle uygulamayı kullanabilmek için Instagram veya Twitter hesabınızın olmasına gerek yok. Aslında işlev olarak Swarm’a benzer bir uygulama olan CloseBy ile bulunduğunuz çevredeki Instagram ve Twitter paylaşımlarını 5000 mt çapa kadar listeleyebiliyorsunuz. Paylaşımların size olan uzaklığını görebiliyor ve haritada üzerinden lokasyon seçebiliyorsunuz. Kullanıcı akıllı telefonundaki Gps yardımıyla yakınındaki Instagram ve Twitter kullanıcılarını yakınlık ve zaman
    gibi kriter filtrelerinden geçirerek arattırabiliyor.

    CloseBy, kullanıcılarının büyük çoğunluğu tarafından yakındaki insanlarla iletişime geçebilmek, flört gibi amaçlarla kullanılmakta. Kafede otururken yan masada selfie çeken kişiye uygulamaya girerek ulaşabilmek mümkün. Tanışma işi size kalmış.

    CloseBy uygulamasını Android cihazınız için indirmek için buraya, iOS cihazınıza indirecekseniz de buraya tıklayın.

    Çevrenizde Instagramda fotoğraf atanları gösteren uygulama: CloseBy

    Etiketler: swarm , closeby , uygulama , twitter , instagram
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