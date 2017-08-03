MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet>Eğitim>CEO’ların yarısı elit üniversitelerden

    CEO’ların yarısı elit üniversitelerden

    Önder ÖNDEŞ
    03 Ağustos 2017 - 12:04Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 12:06

    Dünya Ekonomik Forumu son yıllarda sık dile getirilen dünyanın en başarılı insanlarının üniversite mezunu olmadığı yönündeki algıyı, 11 bin 745 başarılı insanın eğitim geçmişlerini tarayarak test etti.

    Sonuçta genel kanının aksine iyi bir kariyere sahip insanların büyük çoğunluğunun önde gelen üniversitelerden mezun olduğu tespit edildi.

    ‘EN GÜÇLÜ ERKEKLER’İN HEPSİ MEZUN
    İş dergisi Forbes’ın belirlediği dünyanın en güçlü erkeklerinin yüzde 85.2’si ABD’nin Harvard, MIT ve Stanford gibi önde gelen üniversitelerinden mezun. Yüzde 14.8 ise çeşitli yükseköğretim kurumlarında bir lisans programını tamamlamış. Forbes’ın en güçlü kadınlar listesinde yer alan isimlerin yüzde 55.9’u elit üniversitelerde eğitim alırken, yüzde 37.3’ü bir lisans programından mezun. Yüzde 6.8’lik bir kesimse üniversiteye gitmemiş.

    Fortune dergisinin seçtiği dünyanın ilk 500 CEO’sunun ise yüzde 41’i lider üniversitelerde eğitim almış. Yüzde 53’ü ise üniversite mezunu. Geriye kalan yüzde 6 üniversiteye gitmemiş ya da yarıda bırakmış.

    MİLYARDERLERİN YÜZDE 11’İ
    Forbes’ın milyarderler listesindeki isimlerin ise sadece yüzde 10.9’u üniversiteye gitmezken, yüzde 44.8 elit bir yükseköğretim kurumundan mezun.

    Etiketler: Forbes , yükseköğretim , mezun , CEO , Eğitim
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri