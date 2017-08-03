CEO’ların yarısı elit üniversitelerden

Sonuçta genel kanının aksine iyi bir kariyere sahip insanların büyük çoğunluğunun önde gelen üniversitelerden mezun olduğu tespit edildi.

‘EN GÜÇLÜ ERKEKLER’İN HEPSİ MEZUN

İş dergisi Forbes’ın belirlediği dünyanın en güçlü erkeklerinin yüzde 85.2’si ABD’nin Harvard, MIT ve Stanford gibi önde gelen üniversitelerinden mezun. Yüzde 14.8 ise çeşitli yükseköğretim kurumlarında bir lisans programını tamamlamış. Forbes’ın en güçlü kadınlar listesinde yer alan isimlerin yüzde 55.9’u elit üniversitelerde eğitim alırken, yüzde 37.3’ü bir lisans programından mezun. Yüzde 6.8’lik bir kesimse üniversiteye gitmemiş.

Fortune dergisinin seçtiği dünyanın ilk 500 CEO’sunun ise yüzde 41’i lider üniversitelerde eğitim almış. Yüzde 53’ü ise üniversite mezunu. Geriye kalan yüzde 6 üniversiteye gitmemiş ya da yarıda bırakmış.

MİLYARDERLERİN YÜZDE 11’İ

Forbes’ın milyarderler listesindeki isimlerin ise sadece yüzde 10.9’u üniversiteye gitmezken, yüzde 44.8 elit bir yükseköğretim kurumundan mezun.