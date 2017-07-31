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Cenneti uzaklarda aramayın: Ege Köyleri

Ege'nin tertemiz havasını içinize çekebileceğiniz ve lezzetli mi lezzetli Ege mutfağı otlarını tadabileceğiniz Ege köyleri her mevsim bir başka güzel. Tabiatları ile de büyüleyici olan bu köyler görenleri kendilerine hayran bırakıyor. İşte Ege'nin cennet görünümlü köyleri...

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1. Adatepe Köyü - Çanakkale

Çanakkale'de bulunan Adatepe Köyü, renk renk evleri ve huzur vadeden yemyeşil doğası ile dinlenmek ve bol oksijenli bir tatil için tercih edilebilecek bir Ege köyü.

Cenneti uzaklarda aramayın: Ege Köyleri

2. Bademli Köyü - İzmir

Dikili'de bulunan Bademli Köyü, sahilde bulunuyor ve doğal gıdalarının yanında masmavi ve berrak denizi ile sizi harika bir tatile davet ediyor. Yaz aylarında köy her zamankinden daha kalabalık.

Cenneti uzaklarda aramayın: Ege Köyleri

3. Çamlıbel Köyü - Balıkesir

Fotoğrafçıların ve doğa tatilcilerinin akınına uğrayan Çamlıbel Köyü yeryüzündeki cenneti andıran bir doğal güzellikte. Kaz dağlarının eteklerinde bulunan köyde her Ağustos ayında görkemli bir festival düzenleniyor.

Cenneti uzaklarda aramayın: Ege Köyleri

4. Kozak - Balıkesir

Kozak, fıstık çamı ile meşhur bir köy. Ormanlık alanların da her yerin fıstık çamı ile dolu olduğu köyde, yılda 900 tonu geçen bir fıstık üretimi söz konusu. Bölgede yer alan dinlenme ve kamp alanları da yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor.

Şimdi Kuzey Egede tatil zamanı
Şimdi Kuzey Ege'de tatil zamanı

5. Mordoğan - İzmir

Mordoğan köyü dünyaca ünlü mor çiçekleri ile meşhur olmuş bir köy. Sahilde bulunan bu güzel köyde balıkçılık işi ile uğraşanlar çoğunlukta. Köyde yer alan Ardıç plajı ise özellikle yaz aylarında çevreden gelen ziyaretçilerin uğrak noktası.

Cenneti uzaklarda aramayın: Ege Köyleri

6. Doğanbey Köyü - Aydın

Söke'de yer alan Doğanbey Köyü, eski bir Rum köyü olarak biliniyor. Rum tarzı evleri ile mimari alanda pek çok güzellik sunan köy ayrıca doğası ile de konuklarını memnun ediyor.

Cenneti uzaklarda aramayın: Ege Köyleri

7. Birgi Köyü - İzmir

Ödemiş'te yer alan Birgi Köyü, Osmanlı mimarisine sahip olan köy evleri ve harika doğası ile eşsiz Ege köylerinden biri. Ödemiş patatesi ve çeşitli el işleri ile de adından söz ettiren köy, ünlü Ulu Camii'ye de ev sahipliği yapıyor.

Cenneti uzaklarda aramayın: Ege Köyleri

8. Kayaköy - Muğla

Terk edilmiş taş evler ile muhteşem bir manzaraya sahip olan Kayaköy, dizi ve filmlere de konu olmuş bir belde. Doğası ve kayalık alanları ile köyde görsel bir şölene hazır olun.

Cenneti uzaklarda aramayın: Ege Köyleri

9. Mazı - Muğla

Bodrum'un dışında yer alan Mazı, denize nazır konumu ve çam ormanları ile Bodrum'un oksijen deposu olan yerlerinden biri.

Bir tarafı Ege bir tarafı Akdeniz: DatçaBir tarafı Ege bir tarafı Akdeniz: Datça

10. Mehmetalan Köyü- Balıkesir

Kaz dağlarında konumlanmış olan Mehmetalan Köyü'nde zeytinyağı ve zeytinlerin tadına bakabilir ve köyde bolca bulunan taş evlerin arasında dolaşarak huzur bulabilirsiniz.

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