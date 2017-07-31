Cenneti uzaklarda aramayın: Ege Köyleri

1. Adatepe Köyü - Çanakkale

Çanakkale'de bulunan Adatepe Köyü, renk renk evleri ve huzur vadeden yemyeşil doğası ile dinlenmek ve bol oksijenli bir tatil için tercih edilebilecek bir Ege köyü.





2. Bademli Köyü - İzmir

Dikili'de bulunan Bademli Köyü, sahilde bulunuyor ve doğal gıdalarının yanında masmavi ve berrak denizi ile sizi harika bir tatile davet ediyor. Yaz aylarında köy her zamankinden daha kalabalık.





3. Çamlıbel Köyü - Balıkesir

Fotoğrafçıların ve doğa tatilcilerinin akınına uğrayan Çamlıbel Köyü yeryüzündeki cenneti andıran bir doğal güzellikte. Kaz dağlarının eteklerinde bulunan köyde her Ağustos ayında görkemli bir festival düzenleniyor.





4. Kozak - Balıkesir

Kozak, fıstık çamı ile meşhur bir köy. Ormanlık alanların da her yerin fıstık çamı ile dolu olduğu köyde, yılda 900 tonu geçen bir fıstık üretimi söz konusu. Bölgede yer alan dinlenme ve kamp alanları da yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor.

5. Mordoğan - İzmir

Mordoğan köyü dünyaca ünlü mor çiçekleri ile meşhur olmuş bir köy. Sahilde bulunan bu güzel köyde balıkçılık işi ile uğraşanlar çoğunlukta. Köyde yer alan Ardıç plajı ise özellikle yaz aylarında çevreden gelen ziyaretçilerin uğrak noktası.





6. Doğanbey Köyü - Aydın

Söke'de yer alan Doğanbey Köyü, eski bir Rum köyü olarak biliniyor. Rum tarzı evleri ile mimari alanda pek çok güzellik sunan köy ayrıca doğası ile de konuklarını memnun ediyor.





7. Birgi Köyü - İzmir

Ödemiş'te yer alan Birgi Köyü, Osmanlı mimarisine sahip olan köy evleri ve harika doğası ile eşsiz Ege köylerinden biri. Ödemiş patatesi ve çeşitli el işleri ile de adından söz ettiren köy, ünlü Ulu Camii'ye de ev sahipliği yapıyor.







8. Kayaköy - Muğla

Terk edilmiş taş evler ile muhteşem bir manzaraya sahip olan Kayaköy, dizi ve filmlere de konu olmuş bir belde. Doğası ve kayalık alanları ile köyde görsel bir şölene hazır olun.







9. Mazı - Muğla

Bodrum'un dışında yer alan Mazı, denize nazır konumu ve çam ormanları ile Bodrum'un oksijen deposu olan yerlerinden biri.



10. Mehmetalan Köyü- Balıkesir

Kaz dağlarında konumlanmış olan Mehmetalan Köyü'nde zeytinyağı ve zeytinlerin tadına bakabilir ve köyde bolca bulunan taş evlerin arasında dolaşarak huzur bulabilirsiniz.