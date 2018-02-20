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    Cedric'i sahiplendi

    ANKARA
    20.02.2018 - 01:26 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, miting için gittiği İzmir’de tecavüze uğrayan Cedric isimli kediyi sahiplendi.

    Geçtiğimiz Aralık ayında İzmir’de bir hayvansever tarafından kanlar içinde bulunan Cedric’in, veteriner kliniğine götürüldüğünde tecavüze uğradığı ve his kaybına uğradığı tespit edilmişti.

    FOTOĞRAF PAYLAŞTI

    Akşener sahiplendiği Cedric’le birlikte Twitter hesabından fotoğraf paylaşarak, “Zor zamanlar geçirmiş olan kedimiz artık yeni evinde. Düzenleyeceğimiz hayvan haklarını koruma kanunu ile hayvana eziyet, tecavüz ve kötü muameleye karşı caydırıcılığı olan önlemler alacağız. Allah’ın sessiz kulları da inşallah iyi olacak” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , meral akşener , akşener , son dakika
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