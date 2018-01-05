Çavuşoğlu Alman basını için yazdı... 'Yeni başlangıç' önerisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Sigmar Gabriel ile yarın yapacağı görüşme öncesinde Alman Funke Medya Grubu için bir makale kaleme aldı. Bakan, güvenlikten ekonomiye, mülteci krizinden terör örgütlerine karşı mücadeleye kadar birçok alandaki işbirliğine değinerek, iki ülke ilişkilernde "yeni bir başlangıç" yapılmasını önerdi.

2017 yılının Türkiye- Almanya ilişkileri açısından zor bir yıl olduğunu belirten Çavuşoğlu, aşılması gereken birçok zorlukla dolu bir dönemde her iki tarafın da ilişkilerde yeni bir başlangıçtan yana olduğunu ifade etti.

Mevlüt Çavuşoğlu kaleme aldığı makalede, kriz sarmalının kırılması ve karşılıklı anlayışın geliştirilebilmesi için dört öneride bulundu. Öncelikle iki ülkenin karşılıklı olarak birbirlerini eşit değerde iki partner olarak değerlendirmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye’nin son 15 yıl içindeki muzzam gelişiminin" tanınması gerektiğini kaydetti.

Bakan, ikinci öneri olarak iki ülke arasındaki diyaloğun üst seviyede, güvenilir ve gerektiğinde resmi olmayan görüşmeler yoluyla da sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel'in memleketi Goslar kentine yapacağı ziyarete dikkat çeken Çavuşoğlu, bu ziyaretin bu yöndeki çabaların bir parçası olduğunu belirtti.

"15 TEMMUZ TRAVMASI TAM OLARAK ANLAŞILAMADI"

Çavuşoğlu, üçüncü olarak "popülist, ben merkezci ve kısa soluklu iç politik düşüncelerin yerini pragmatik yaklaşımların alması gerektiğini" kaydetti. Bakan, "dördüncü ve belki en önemli nokta" diye nitelendirdiği önerisinde de karşılıklı olarak daha empatili bir dil kullanılması gerektiğini ifade etti.

15 Temmuz darbe girişimin Türk toplumunda yol açtığı travmanın, Almanya’da tam olarak anlaşılamadığını düşündüğünü belirten Çavuşoğlu, "Alman dostlarımızdan, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu durumu daha iyi anlamalarını bekliyoruz" dedi.

Bakan, iki ülke ilişkilerinde içinden geçilen zor döneme rağmen güvenlik konusundaki işbirliğinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, başta terör örgütü DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadelede istihbarat alanında verimli bir işbirliği olduğunu kaydetti.

"BEKLENTİMİZ FETÖ VE PKK'YA KARŞI MÜCADELE"

Çavuşoğlu Almanya'dan en büyük beklentilerini ise "Almanya'daki FETÖ ve PKK faaliyetlerine karşı kararlı mücadele" olarak nitelendirdi ve "Birçok yüzü olan FETÖ’nün karanlık tarafının daha iyi anlaşılmasını ve buna uygun gerekli adımların atılmasını bekliyoruz" dedi.

İki ülkenin ekonomik işbirliğine de değinen Çavuşoğlu, Türkiye ile Almanya arasında ticaret hacminin geçen beş yılda 174 milyar euroyu bulduğunu ve Almanya'nın 40 milyar euro ticaret fazlası verdiğini hatırlatarak, Türkiye’nin gelecek on yıl içinde de başta ulaşım ve enerji olmak üzere büyük alt yapı projeleri hayata geçireceğini, özellikle de yenilenebilir enerjiler alanında büyük imkanlar olduğunu söyledi.