CardTek'te üst düzey atama

Cardtek’in Türkiye, Türki Cumhuriyetler ve Kıbrıs Satıştan Sorumlu Kıdemli Direktörlük görevine, sektörün deneyimli isimlerinden Müge Ünal getirildi. Bilgi Teknolojileri alanında 25 yılı aşkın tecrübesi bulunan Ünal, yeni pozisyonunda Cardtek’in bu bölgelerdeki satış operasyonlarının yürütülmesinden sorumlu olacak.



1990 yılında Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden mezun olan Müge Ünal, kariyerine aynı yıl Aknet AŞ’nin Bilgi Teknolojileri Uygulama Geliştirme Birimi’nde Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak başladı. 2001 yılında Benkar AŞ’nin Temel Sistemler Bölümü’nde Kart ve Üye İş Yerleri Yönetim Sistemleri’nden Sorumlu Birim Müdürü oldu. Aynı görevi 2002-2003 yıllarında HSBC Bank bünyesinde de sürdürerek, 2003’de Yapı Kredi Bankası’nın Bilgi Teknolojileri Proje ve Program Ofisi’nde Proje Yöneticisi oldu. 2006 yılında Akbank’ta çalışmaya başlayan Ünal, burada sırasıyla Bilgi Teknolojileri, Proje Yönetimi Bölümü’nde Proje Yöneticiliği, Program Yöneticiliği ve İlişki Yöneticiliği görevlerini üstlendi.



2011-2015 yılları arasında Bankalararası Kart Merkezi’nin Proje Yönetimi Bölümü’nde Proje Yönetim Direktörlüğü görevini yürüten Ünal, 2015’de Bankalararası Kart Merkezi’nin Üye İlişkileri Bölümü’nde atandığı Üye İlişkileri Direktörlüğü görevine 2017’nin Temmuz ayına kadar devam etti. Ünal, Ağustos ayından beri Cardtek Türkiye Satıştan Sorumlu Kıdemli Direktörü olarak görevini sürdürüyor.