Cami başkanı: Bu kaçıncı saldırı hatırlamıyorum

İSVEÇ’İN başkentinde genellikle Ortadoğu ve Afrika kökenli Müslümanların ibadet ettiği Stockholm Camisi son üç yılda 9 kez saldırıya uğradı. Geçen hafta cami kapısına demir haç asılmıştı. Şimdi ise gamalı haç çizildi.

Camiye daha önce de 5 kez sprey boya ile gamalı haç çizilmiş, iki kez de İslamofobik yazılar yazılmıştı. Saldırıyı kınayan Cami Başkanı Ömer Mustafa, “Camimizin kaçıncı kez saldırıya uğradığını unuttum. Halkın güvenliğinin hiç bir önemi yokmuş. Zira, bu kadar saldırıya karşın cami yönetimi güvenlik kamerası için başvuru yaptığı halde izin çıkmadı. Çok üzücü bir durum” değerlendirmesinde bulundu.