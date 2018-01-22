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Çalışmayanlar Nasıl Kredi Alabilir?

Hürriyet Haber
22.01.2018 - 17:15 | Son Güncelleme:

Kredi alabilmek için gereken en önemli şartlar arasında belgelenebilir gelir ve sigorta geliyor. Peki ya kişi çalışmıyorsa da ya da çalışıyor ama sigortası yoksa? Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazı çalışmayanların kredi alıp alamayacağı ile ilgili detayları anlatıyor...

GELİRİ BELGELEMEK HER DURUMDA ZORUNLU

Kredi başvurusu incelenirken üstünde durulan en önemli kriterlerden biri kişinin gelir durumu. Başvuru yapan kişinin bir gelirinin olması, borcun geri ödeneceği anlamına gelir. Ayrıca, gelirin miktarı çekilebilecek kredi tutarını da etkiler çünkü yasalar gereği aylık taksit ödemelerinin toplam tutarı, belgelenebilir gelirin yüzde ellisini geçmeyecek şekilde düzenlenir. Bu da alınabilecek tutarı doğrudan etkiler. Kişi çalışmıyorsa bile, mutlaka bir belgeli gelir sahibi olması ve bu belgeyi bankaya iletmesi şart.

GAYRİMENKUL SAHİPLERİ AVANTAJLI

Gayrimenkul sahibi olması da, kişinin çalışmadığı halde kredi başvurusu için olumlu cevap alması anlamına gelebilir zira bu da bir düzenli gelir kaynağı niteliği taşır.Mal beyanı yaparak gayrimenkullerin yanı sıra kendisine ait otomobil ya da herhangi bir taşıt da kredi alma sürecini kolaylaştırabilmektedir.

Mal sahiplerinin bir diğer avantajı ise ipotekli kredi ürünleri. Çalışmıyorsanız ama kredi almak istiyorsanız bankaların sunduğu ipotekli kredi ürünlerinden faydalanabilirsiniz. Bu kredi ürünlerini kullanabilmek için üstünüze kayıtlı bir gayrimenkulü ipotek ettirmeniz gerekir. Kredi borcu ödendikten sonra ipotek kaldırılır.

KREDİ SİCİLİ TEMİZ BİR KEFİL BULUNABİLİR

Kredi sicili ya da kredi puanı temiz birisi, yukarıdaki şartları belli oranlarda sağlamış birisine kefil olursa, yine bankalardan kredi çekmek kolaylaşabilmektedir. Ayrıca bankanın sadık müşterisi ise, yani belli oranlarda vadeli mevduat hesabı ya da otomatik ödeme talimatı varsa, bankalar tarafından yine kredi için sıcak bakılabilir.

Etiketler: Ekonomi , Borç , Ürün
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