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    Çalıntı otomobili Türkiye’ye nasıl soktular?

    AA
    18 Ağustos 2017 - 11:32Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 11:32

    Oto hırsızlarına yönelik operasyonda, İstanbul ve Bursa’dan çaldıkları çekici ve forklifti alıcı kılığına giren polislere satmaya çalışan üç şüpheli yakalandı. Şüphelilerden Ali K.’nın kullandığı lüks otomobilin de Almanya’dan çalındığı ortaya çıktı.

    İSTANBUL Bağcılar’da 12 Ağustos’ta çift katlı oto taşıyıcı, 14 Ağustos’ta Zeytinburnu’nda kamyonet ve 15 Ağustos’ta Bursa’nın Yıldırım ilçesinden çekici ve üzerinde bulunan forklift çalındı. İstanbul Küçükçekmece’de bazı kişilerin piyasa değerinin altında çekici ve forklift satmaya çalıştığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Şüphelilerle çekici ve forklifti satın alma bahanesiyle temas kuran polisler, şüphelileri yakaladı. Şüphelilerden Ali K.’nın kullandığı lüks otomobilin de Almanya’dan çalıntı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Ferhat T. Mustafa B. ve Ali K. Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

    Etiketler: çalıntı otomobil , ALMANYA , oto hırsızları
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