Çalıntı otomobili Türkiye’ye nasıl soktular?

İSTANBUL Bağcılar’da 12 Ağustos’ta çift katlı oto taşıyıcı, 14 Ağustos’ta Zeytinburnu’nda kamyonet ve 15 Ağustos’ta Bursa’nın Yıldırım ilçesinden çekici ve üzerinde bulunan forklift çalındı. İstanbul Küçükçekmece’de bazı kişilerin piyasa değerinin altında çekici ve forklift satmaya çalıştığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Şüphelilerle çekici ve forklifti satın alma bahanesiyle temas kuran polisler, şüphelileri yakaladı. Şüphelilerden Ali K.’nın kullandığı lüks otomobilin de Almanya’dan çalıntı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Ferhat T. Mustafa B. ve Ali K. Bakırköy Adliyesine sevk edildi.