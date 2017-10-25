BÃ¼yÃ¼kada DavasÄ± baÅŸladÄ±

Ã‡aÄŸlayanâ€™daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±â€™nÄ±n birinci katÄ±nda yer alan bÃ¼yÃ¼k salonda baÅŸlayan Ä°stanbul 35. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™ndeki duruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±klar Peter Frank Steudtner, Ali Ghravi, GÃ¼nal KurÅŸun, Ä°dil Eser, Ã–zlem DalkÄ±ran, Nalan Erkem, Veli Acu ile tutuksuz sanÄ±klar Nejat TaÅŸtan ve Åžeyhmus Ã–zbekli katÄ±ldÄ±.

BaÅŸka suÃ§tan tutuklu sanÄ±k Taner KÄ±lÄ±Ã§ ve tutuklu sanÄ±k Ä°lknur ÃœstÃ¼n ise Sesli ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duruÅŸmada hazÄ±r bulundu.

Â BAÅžKONSOLOSLAR DA Ä°ZLEYÄ°CÄ° OLARAK DURUÅžMAYA KATILDI

TBMM Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu BaÅŸkanÄ± Mustafa YeneroÄŸlu, Almanya Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Georg Birgelen, Fransa Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Bertrand Buchwalter, Almanya YeÅŸiller Partisiâ€™nden Ã–zcan Mutlu, HDP Milletvekili Garo Paylan, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Agos Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Hrant Dinkâ€™in eÅŸi Rakel Dink, Ufuk Uras, yabancÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik temsilcileri, UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ temsilcileri, insan haklarÄ± gÃ¼ndemi ve eÅŸit haklar iÃ§in izleme derneklerinden temsilciler ile yerli ve yabancÄ± basÄ±n mensuplarÄ± da duruÅŸmayÄ± izledi.

SanÄ±klarÄ±n kimlik tespitiyle baÅŸlayan duruÅŸma, iddianamenin Ã¶zetinin okunmasÄ±yla devam ediyor.Â