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    BÃ¼yÃ¼kada DavasÄ± baÅŸladÄ±

    Ã–zden ATÄ°K / Ä°STANBUL, (DHA)Â
    25.10.2017 - 12:59 | Son GÃ¼ncelleme:

    BÃœYÃœKADAâ€™da 5 Temmuz 2017â€™de yapÄ±lan toplantÄ±ya iliÅŸkin aralarÄ±nda Alman vatandaÅŸÄ± Peter Frank Steudtner ile Ä°sveÃ§ vatandaÅŸÄ± Ali Ghraviâ€™nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 8â€™i tutuklu 11 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava baÅŸladÄ±.

    Ã‡aÄŸlayanâ€™daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±â€™nÄ±n birinci katÄ±nda yer alan bÃ¼yÃ¼k salonda baÅŸlayan Ä°stanbul 35. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™ndeki duruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±klar Peter Frank Steudtner, Ali Ghravi, GÃ¼nal KurÅŸun, Ä°dil Eser, Ã–zlem DalkÄ±ran, Nalan Erkem, Veli Acu ile tutuksuz sanÄ±klar Nejat TaÅŸtan ve Åžeyhmus Ã–zbekli katÄ±ldÄ±.

    BaÅŸka suÃ§tan tutuklu sanÄ±k Taner KÄ±lÄ±Ã§ ve tutuklu sanÄ±k Ä°lknur ÃœstÃ¼n ise Sesli ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duruÅŸmada hazÄ±r bulundu.

    Â BAÅžKONSOLOSLAR DA Ä°ZLEYÄ°CÄ° OLARAK DURUÅžMAYA KATILDI

    TBMM Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu BaÅŸkanÄ± Mustafa YeneroÄŸlu, Almanya Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Georg Birgelen, Fransa Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Bertrand Buchwalter, Almanya YeÅŸiller Partisiâ€™nden Ã–zcan Mutlu, HDP Milletvekili Garo Paylan, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Agos Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Hrant Dinkâ€™in eÅŸi Rakel Dink, Ufuk Uras, yabancÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik temsilcileri, UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ temsilcileri, insan haklarÄ± gÃ¼ndemi ve eÅŸit haklar iÃ§in izleme derneklerinden temsilciler ile yerli ve yabancÄ± basÄ±n mensuplarÄ± da duruÅŸmayÄ± izledi.

    SanÄ±klarÄ±n kimlik tespitiyle baÅŸlayan duruÅŸma, iddianamenin Ã¶zetinin okunmasÄ±yla devam ediyor.Â 

    Etiketler: bÃ¼yÃ¼kada davasÄ± , dava , Ã§aÄŸlayan adliyesi
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