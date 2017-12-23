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    Bütün birikimi çalındı... Gerçek ortaya çıkınca şoke oldu

    Erkan BAY / ELAZIĞ DHA
    23.12.2017 - 21:16 | Son Güncelleme:

    Elazığ’da H.T. adlı kadının çalındığını iddia edip jandarmaya ihbarda bulunduğu, yıllarca biriktirdiği, para, döviz ile altınların, kızı D.T.’nin sevgilisi T.B.’ye verdiği ortaya çıktı. D.T. ve T.B. gözaltına alındı.

    Merkeze bağlı Şahinkaya mahallesinde yaşayan 48 yaşındaki H.T., jandarmayı arayıp yıllarca biriktirdiği bin 600 TL, 400 Euro, 20 tam altın, 17 çeyrek altın, 4 altın küpe, 1 altın set ve 4 bileziğin çalındığını söyledi.

    İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı titiz çalışmayla H.T.'nin kızı D.T.'nin para ve altınları erkek arkadaşı T.B.’ye verdiği saptandı. Jandarma ekipleri, D.T. ile T.B.’yi buluştukları sırada gözaltına aldı.

    T.B. jandarmadaki ifadesinde, kız arkadaşının para ve altınları kendisine verdiğini itiraf etti. T.B.'nin evinde yapılan aramada 225 TL, 300 Euro, 2 adet bir dolar, 5 tam altın, 16 çeyrek altın, 4 küpe, 1 adet set, 4 yüzük, 1 kolye, 1 maşallah yazılı takı ve 4 bilezik ele geçirildi.

    Altın ve paralar H.T.'ye teslim edilirken, D.T ve T.B. hakkında hırsızlık ve hırsızlık malı almaktan işlem başlatıldığı belirtildi.

    Bütün birikimi çalındı... Gerçek ortaya çıkınca şoke oldu

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    Etiketler: Elazığ , Hırsız
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