Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Bursa’da çocukların kavgasına aileler de karıştı

    Bursa’da çocukların kavgasına aileler de karıştı

    Mehmet İNAN/BURSA (DHA)
    16.09.2017 - 07:49 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 07:49

    BURSA’da çocuklar arasında başlayan ve ailelerin de karıştığı kavgada 2 kişi hafif yaralanırken, mahalleye Çevik Kuvvet polisleri sevk edildi.

    Olay, merkez Osmangazi İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan Trafo Caddesi’nde meydana geldi. Sokakta bulunan çocuklar bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etmeye başladı. Olayı gören çocukların aileleri de birbirlerine saldırınca kavga büyüdü. Kavgada 2 kişi hafif yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

    Yaralılara olay yerinde müdahale yapılırken, kalabalığın dağılmaması üzerine Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Kalabalık polis ekiplerinin ikna çabaları sayesinde dağıldı.

    Bursa’da çocukların kavgasına aileler de karıştı

     

    Etiketler: Bursa , kavga , çocuk
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri