Burası Taksim Metro İstasyonu...

Meteoroloji’nin uyarısının ardından İstanbul’un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı’nda başlayan başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. Yağmur sularının metronun içine girmesini önlemek amacıyla kum torbaları kullanıldı. Yağıştan kaçan vatandaşlardan bazıları metro istasyonuna sığındı.

TAKSİM TÜNELİNİ SU BASTI

Yağışla birlikte Taksim Tüneli’ni su bastı. Su içinde kalan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı araçlar suyun içine girmezken trafik oluştu. Suyun kendiliğinden çekilmesiyle trafik normale döndü.

SOKAK HAYVANLARI DA KAÇACAK YER ARADI

Yağışın şiddetini arttırdığı o anlarda bir sokak köpeği Taksim Meydan’da bulunan bir kafeye sığındı. Köpeğin yağıştan kaçışı ve kafeye sığınmasını vatandaşlar ilgiyle izledi