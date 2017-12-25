Bulgar kahin Baba Vanga'dan 2018 için 2 önemli kehanet!

‘Balkanların Nostradamusu’ olarak adlandırılan ve gözleri görmeyen Bulgar kahin Baba Vanga’nın öngörüleri bugüne kadar birçok kez doğru çıkmıştı. 1996 yılında 85 yaşındayken hayatını kaybeden Baba Vanga, 11 Eylül saldırılarından 2004 yılındaki tsunami felaketlerine, DEAŞ’ın ortaya çıkacağından İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılacağını açıklamasına kadar dünya tarihini değiştiren birçok olayı yıllar öncesinden tahmin etmişti.

2018 İÇİN İKİ ÖNEMLİ KEHANET

Hayattayken kehanetleri Bulgar hükümeti tarafından kaleme alınarak saklanan Baba Vanga’nın söylediklerinin büyük bir bölümü ise doğru çıktı. Baba Vanga, 2018 yılı için de 2 önemli kehanette bulunmuştu. Bunlardan ilki, Çin’in ABD’yi geçerek dünyanın yeni ‘süper gücü’ olacağı. İkincisi ise, Venüs’te ‘yeni bir enerji türünün’ keşfedileceği...

VENÜS'E UZAY ARACI GİDECEK

Çin’in dünyanın yeni süper gücü olacağı varsayımında bulunan birçok ekonomi teorisyeni ve araştırmacı bulunuyor. 1970 yılında toplam dünyadaki üretimin 4.1’ini elinde bulunduran Çin, 2015 yılında ise büyük bir artış göstererek 15.6 seviyesine ulaştı. Forbes dergisi, ABD’nin dünya üretimindeki güncel 16.7 oranındaki payının 2025 itibariyle 14.9’a düşeceğini belirtiyor.

Öte yandan, Venüs’te mevcut bir çalışma yapılmıyor ve dolayısıyla Baba Vanga’nın Venüs’te keşfedilecek yeni bir enerji kaynağı kehanetinin henüz gerçekleşmeyeceği öngörülüyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), gelecek yıl The Parker Solar Probe uzay aracını Venüs’e göndereceğini açıklasa da araç doğrudan Venüs’e inmeyecek ve gezegenin yerçekimi çekimini kullanarak Güneş’in etrafından geçerek yıldız hakkında bilgi toplayacak.

Baba Vanga’nın yakın gelecekteki diğer kehanetleri arasında, 2028 itibariyle dünyadaki açlığın biteceği, 2256 itibariyle Mars kolonilerinin nükleer silah sahibi olacağı ve Dünya’nın 2341 itibariyle yaşanamaz bir gezegen olacağı da bulunuyor.

GÖRME YETİSİNİ 16 YAŞINDA KAYBETTİ

Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911’de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi. 16 yaşındayken bir fırtına sırasında yıldırım çarpması sonucu görme yeteneğini kaybeden Baba Vanga, bu tarihten sonra Ortaçağın ünlü kahini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu. Baba Vanga, dünyanın sonunun 51’inci yüzyılda geleceğini söylemiş ve bu tarihe kadar birçok öngörüde bulunmuştu.

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