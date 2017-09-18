Bu yıl yeni iPad ve Macbook var mı?

Apple bu sene iPhone X'i çıkarmış, iPhone 8'i yanında sahneye çıkartmış, LTE Apple Watch 3'ü ve 4K Apple TV'yi tanıtmış olsa da, bu sene bitene kadar yeni MacBook'lar veya iPad'ler çıkarmasını beklemeyin. iPhone 8 ve 8 Plus, kablosuz şarj, yeni bir cam tasarım ve bazı özellikler geliştirmeleri gibi yeni özellikler kazandılar. Apple Watch 3 kendi LTE bağlantısını kazandı. Yeni Apple TV ise 4K için hazır.

Bir de büyük bir tasarım revizyonuyla gelen iPhone X var. Özellikleri arasında çift kamera, yüz tanıma teknolojisi ve diğer şeyler bulunuyor. Bu sıralar yeni MacBook'lar veya iPad'ler çıkarmak sadece arada "kaynamalarına" sebep olurdu. Apple da, tam olarak böyle düşünüyor...

MacBook'lar Haziran ayında zaten bir yenileme almıştı. Bu kadar erken yeni bir model pek mantıklı değil ve muhtemelen yeni bir MacBook alan kişilere bir tokat gibi gelecekti. Güncellenmiş Intel Kaby Lake R işlemcilerine sahip yeni MacBook'ları önümüzdeki ilkbaharda beklememiz daha doğru görünüyor.

iPad yenilemesi ise başka bir konu. Telefonlar büyümeye devam ediyor ve tablet alanına girmeye başlıyorlar. iPad Mini serisinin tamamen bitmiş olabileceğine dair söylentiler bile var. Ama iPad Pro 3'ü de yakında görmemiz pek olası değil. Hepsi için en iyimser tarih, önümüzdeki ilkbahar olacak gibi görünüyor.



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