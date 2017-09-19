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    Hürriyet >Gündem>'Bu yıl TEOG yok'

    'Bu yıl TEOG yok'

    Gamze KOLCU - ANKARA
    19.09.2017 - 23:49 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 23:49

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “TEOG’un kaldırılması lazım” sözlerinin ardından 1.2 milyon öğrenciyi ilgilendiren liseye geçişle ilgili tartışmalar sürerken Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıl TEOG sınavının yapılmayacağını açıkladı. Yılmaz, yeni sisteme ilişkin“Bakanlık çalışma yapıyor” dedi.

    MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, dün sabah Afrika büyükelçileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Erdoğan’ın, “TEOG’un kaldırılması lazım” sözleriyle başlayan kargaşa nedeniyle gözler Bakan Yılmaz’ın üzerindeydi. Toplantı öncesinde ve sonrasında soru almayan Yılmaz, çıkışta makam aracına binerken bir taksici, “Sayın bakanım bir çay içebilir miyiz” diye sordu. Önce “Başka zaman” yanıtını veren Yılmaz, ısrarlı davetin ardından durağa gitti. Bir süre taksicilerle sohbet eden Yılmaz, gazetecilerin sorularını da yanıtlayarak özetle şunları söyledi:

    KAYGI DUYMAYA GEREK YOK

    (TEOG ile ilgili beklenti) 18 milyon evladım var. 18 milyon evladımın hiçbirisinin, kendilerinin geleceğinden kaygı duymasına gerek yok. Milli Eğitim Bakanlığı ölçme değerlendirme konusunda Türkiye’nin en deneyimli kuruluşudur. Tüm velilerden istirhamım şudur; evlatlarınız evladımız. Kafalarında en ufacık bir soru dahi olmasın. Kendilerini kaygıya, sıkıntıya düşürecek hiçbir şey olmayacaktır. Her yaptığımız değişiklik daha iyiye gitmek içindir. İnşallah bu TEOG’un kaldırılması da çok daha iyi olacaktır ve uygulamada herkes görecektir ki, ‘Ya gerçekten iyi oldu teşekkür ederiz’ diyeceklerdir. Bakın Avrasya yapılırken tartışma oldu. Şimdi Avrasya yapıldı itiraz eden var mı?

    SON SÖZÜMÜZ ŞU: BİZE GÜVENİN

    TEOG’un kaldırılmasına karar verildi. TEOG’un kaldırılması da Türkiye’nin önünün açılması. Evlatlarımızı yarış atı konumuna koyduk. İnanın evlatlarınız büyüyor, büyüdüğünü fark edemiyorsunuz. Etüt merkezleri ne kadar artmıştı değil mi. Niye arttı? Sırf TEOG’dan dolayı arttı. Daha çocukluktan başlayarak her evladınızın yarış atı konumuna girmesini hangi anne baba ister? Biraz sevin, biraz sayın, biraz evinde kalsın, ailesiyle, kardeşleriyle kalsın. Son sözümüz şu, bize güvenin. Niyetimiz halis, Türkiye’yi hep beraber 21. yüzyıla taşıyacağız.

    DAHA İYİYE GİTMİYOR MUYUZ

    (TEOG bu sene uygulanacak mı) Bu sene uygulanmayacak. Bu sene TEOG yapılmayacak. Üzerinde bakanlığımız çalışma yapıyor. Bakanlar Kurulu’na sunacağız. Bakanlar Kurulumuzdan çıkan kararı da milletimizin bilgisine sunacağız ama özü şu; hiç kimsenin kaygılanmasına gerek yok daha iyiye gidiyor. Şimdi eğitimle ilgili Finlandiya bir değişiklik yaptığında mutlak doğruymuş gibi herkes Finlandiya’nın takip edilmesini istiyor da eğitimle ilgili biz değişiklik yaptığımızda herkes kaygı duymaya başlıyor. İyi ama Türkiye’ye bir bakın, geçmişten daha iyiye gitmiyor muyuz? (Taksicilerin ‘evet mükemmel mükemmel’ demesi üzerine) Evet, işte vatandaşımıza sorun.”

    Etiketler: gazetehaberleri , ismet yılmaz , teog , MİLLİ Eğitim Bakanı , Milli Eğitim Bakanı
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